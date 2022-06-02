5月逾1300人死於新冠肺炎 醫師逆風喊台灣至少要升2.5級
台灣本土疫情進入高原期，呈現北降南升的發展態勢。精神科醫師潘建志於臉書PO文逆風建言，認為台灣不應走向與病毒共存，「至少要升2.5級」，他並PO出4月10日時在臉書的貼文，當時他估計台灣在兩個月內至少會有兩千人染疫死亡，而目前根據指揮中心公布的死亡人數，光是5月台灣就有1300多人死於新冠肺炎。
潘建志以香港、韓國、澳洲、新加坡、紐西蘭和日本六國死亡數據相比，換算成台灣人口，估算台灣勢必多過他於4月的預測死亡人數2,000人，他並直言：「如果台灣死亡率超過韓國，我也不意外」。
潘建志認為，台灣至少要升2.5級，並應先爭取時間，讓老人及小孩都接種疫苗後，加上快篩口服藥派送流程完善，才有本錢來談共存。
有網友認為醫師此時提出逆風建言，「真的很了不起」、「講忠言需要很大的勇氣」。但也有網友在PO文中留言，指出若以上海為例，即便採用封城手段，都無法清零，認為「如果共存，那2.5級也是沒用，畢竟感染率沒到30-40%也是停不下來，NPI手段主要還是在醫療能量問題。」
潘建志則回覆，強調2.5級並非要清零，而是要爭取時間部署，讓確診數不要一下子衝太快，「光一個Paxlovid，台灣都要花2個星期，開藥率才接近10%。」
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