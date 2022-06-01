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中市兒童疫苗接種逾8.3萬人 覆蓋率43.2%

中央社／ 台中1日電

對於網傳台中市到5月底兒童疫苗只施打7200劑，副市長令狐榮達今天表示，到上午10時為止，台中市兒童疫苗接種數共8萬3859人，疫苗覆蓋率達43.2%。

台中市政府下午召開疫情指揮中心線上記者會，令狐榮達在會中表示，台中市新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案1萬1511例，其中9405例為快篩陽確診，占81.7%。

由於有民眾在網路上張貼訊息指稱台中市政府到5月底兒童疫苗只施打7200劑，令狐榮達對此在會中指出，台中市已超過8.3萬名孩童施打疫苗，並非只施打7200劑，呼籲民眾勿信網路不實訊息，也提醒疫情期間勿散布錯誤或不實訊息，以免觸法受罰。

令狐榮達表示，台中市從5月11日起就展開莫德納兒童疫苗施打，輝瑞兒童疫苗也從5月26日起開始施打，無論在校園或醫療院所，都經過教育局、各校老師與家長充分說明與意願統計，再由專業的醫護人員為孩童施打疫苗。

令狐榮達指出，到上午10時為止，5至11歲的兒童疫苗接種數共8萬3859人，其中接種莫德納兒童疫苗有3萬6601人，接種輝瑞兒童疫苗有4萬7258人，合計超過8.3萬名孩童已施打第1劑疫苗，疫苗覆蓋率達43.2%。

至於台中市目前獲中央配發兒童疫苗的數量，台中市衛生局副局長邱惠慈表示，5月24日至27日，中央第1波配發的輝瑞兒童疫苗共9萬3000劑，第2波爭取到1萬2000劑，昨天第3波預計應配發3萬8000劑，但實際只到貨3萬劑，總計中央撥補共13.5萬劑；統計有意願且有資格接種輝瑞兒童疫苗的孩童數，扣除已施打莫德納疫苗人數後，目前勉強足夠，市府將持續向中央爭取，請市民放心。

新冠肺炎 台中市 新冠疫苗

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