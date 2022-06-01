台灣自豪的健保制度 醫師：一場疫情就打出原形

新冠肺炎疫情已在全球肆虐2年多，國內也隨著疫情變化不斷調整防疫政策，但北市聯醫陽明院區胸腔科醫師蘇一峰卻指出，2狀況將台灣一向自豪的健保醫療打出原形，認為醫療省錢思維使得部署落後；但也有醫師認為，健保制度問題非短時間可解決，疫情只是個照妖鏡。

蘇一峰今在臉書表示，「一場疫情把台灣自豪的健保醫療打出原形來」，包含健保制度下，醫療人員長期維持高檔運作，剩餘的醫療量能不足；醫療血汗壓榨思維下，快篩抗病毒藥物等第一時間不敢大量購買。

蘇說，醫療人員不斷被壓榨，醫療支出占比逐年下降，導致人才流失、量能不足。

另蘇一峰表示，COVID大時代來臨，一病毒大，占約三分之一至四分之一的住院病人，許多民眾平常慢性病不處理，結果被新冠肺炎影響變嚴重而住院，但現在政策為陽性確診住院優先、陰性報告住院有限。

但北市聯醫忠孝院區消化內科醫師陳昶宇表示，其實指揮中心也是蠻可憐，健保制度問題並非一天兩天的事情。

有些儀器耗材需要用基金會名義捐贈，是因健保給付太差、經費不足、採購流程繁複、後續維護費用有限，最後醫療院所還很有可能會虧錢。

陳昶宇指出，老實說哪個政黨上台都會遇到一樣的問題，不是短時間內可以解決，疫情只是個照妖鏡而已。

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