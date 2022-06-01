影／台中兒童大型接種站今開打！新北家長帶子跨區來打

兒童BNT疫苗現搶打潮，中央在台中開設「中榮科博兒童疫苗大型接種站」今起開打，很多家長請假帶孩子排隊接種，還有家長遠從新北跨區帶孩子接種，對於能夠打到疫苗，都安心不少。

新北中和林媽媽說，排疫苗過程實在太波折了，快崩潰了，新北的疫苗太難預約，而且校園接種拖到端午節後，她在台中排診所也都碰壁，還好有預約到中央的快打站。

立法院副院長蔡其昌說，他看到台中家長為孩子打兒童BNT疫苗雨天排隊、煩惱預約不到，在行政院長蘇貞昌到台中時，與台中多名立委爭取中央設置大型接種站，滿足家長需求，他今天與台中榮總院長陳適安在開站第一天到場視察，看有沒有不足處，需要再與中央反映。

陳適安說，中央選定科博館紙箱王恐龍主題餐廳設接種站，由台中榮總建置，讓小朋友可以在喜歡、舒適的場域接種，現場還有兒科醫師把關，以及醫護人員現場衛教。

陳適安指出，台中榮總去年疫苗每天8000人到1萬人，創醫學中心記錄，但針對兒童接種以安全第一，設定一天施打3600劑，連5天可打1萬8000劑。院方統計，到今天上午8時，已有1600多人接種，明起採全預約制。

住新北中和的林媽媽說，女兒就讀國小三年級，校園接種安排在端午節後，「真的是太久了！」中和配合接種的診所太少了，跨區預約不到，回娘家在台中，一周前帶孩子回娘家預約，但都預約不到，連到現場排隊隨到隨打也是碰壁，白排隊的，還好有預約到台中的快打站。

台中廖媽媽說，女兒讀國小一年級已經接種了，兒子6歲讀幼兒園，一直預約不到疫苗，還好昨天中榮科博兒童疫苗大型接種站預約到了，今天特別請假帶孩子來接種。

6歲林姓女童的外婆說，外孫女只能在預約診所打疫苗，後來市府有開放專屬滿六歲到學齡前幼兒預約接種，但預約的診所還沒有消息，不太放心讓外孫女上學，沒想到昨天中榮科博兒童疫苗大型接種站開放預約，一下子就預約到了，今天接種後，感覺放心多了。

台中國小四年級廖姓學童媽媽說，兒子學校安排在六月十日接種，但幾乎都「抽單」，班上只剩兒子和另一個學生沒打，先前預約不到診所，所以今天帶孩子來快打站接種。

中央在台中開設「中榮科博兒童疫苗大型接種站」今起開打，吸引家長帶孩子排隊等待接種。記者趙容萱／攝影 中央在台中開設「中榮科博兒童疫苗大型接種站」今起開打，吸引家長帶孩子排隊等待接種。記者趙容萱／攝影 中央在台中開設「中榮科博兒童疫苗大型接種站」今起開打，吸引家長帶孩子排隊等待接種。記者趙容萱／攝影 中央在台中開設「中榮科博兒童疫苗大型接種站」今起開打，吸引家長帶孩子排隊等待接種。記者趙容萱／攝影 新北中和林媽媽今天帶國小三年級的女兒跨區到台中大型接種站接種BNT疫苗。記者趙容萱／攝影 中央在台中開設「中榮科博兒童疫苗大型接種站」今起開打，吸引家長帶孩子排隊等待接種。記者趙容萱／攝影 中央在台中開設「中榮科博兒童疫苗大型接種站」今起開打，吸引家長帶孩子排隊等待接種。記者趙容萱／攝影 中央在台中開設「中榮科博兒童疫苗大型接種站」今起開打，吸引家長帶孩子排隊等待接種。記者趙容萱／攝影 中央在台中開設「中榮科博兒童疫苗大型接種站」今起開打，吸引家長帶孩子排隊等待接種。記者趙容萱／攝影

商品推薦