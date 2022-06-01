影／台中兒童大型接種站今開打！新北家長帶子跨區來打
兒童BNT疫苗現搶打潮，中央在台中開設「中榮科博兒童疫苗大型接種站」今起開打，很多家長請假帶孩子排隊接種，還有家長遠從新北跨區帶孩子接種，對於能夠打到疫苗，都安心不少。
新北中和林媽媽說，排疫苗過程實在太波折了，快崩潰了，新北的疫苗太難預約，而且校園接種拖到端午節後，她在台中排診所也都碰壁，還好有預約到中央的快打站。
立法院副院長蔡其昌說，他看到台中家長為孩子打兒童BNT疫苗雨天排隊、煩惱預約不到，在行政院長蘇貞昌到台中時，與台中多名立委爭取中央設置大型接種站，滿足家長需求，他今天與台中榮總院長陳適安在開站第一天到場視察，看有沒有不足處，需要再與中央反映。
陳適安說，中央選定科博館紙箱王恐龍主題餐廳設接種站，由台中榮總建置，讓小朋友可以在喜歡、舒適的場域接種，現場還有兒科醫師把關，以及醫護人員現場衛教。
陳適安指出，台中榮總去年疫苗每天8000人到1萬人，創醫學中心記錄，但針對兒童接種以安全第一，設定一天施打3600劑，連5天可打1萬8000劑。院方統計，到今天上午8時，已有1600多人接種，明起採全預約制。
住新北中和的林媽媽說，女兒就讀國小三年級，校園接種安排在端午節後，「真的是太久了！」中和配合接種的診所太少了，跨區預約不到，回娘家在台中，一周前帶孩子回娘家預約，但都預約不到，連到現場排隊隨到隨打也是碰壁，白排隊的，還好有預約到台中的快打站。
台中廖媽媽說，女兒讀國小一年級已經接種了，兒子6歲讀幼兒園，一直預約不到疫苗，還好昨天中榮科博兒童疫苗大型接種站預約到了，今天特別請假帶孩子來接種。
6歲林姓女童的外婆說，外孫女只能在預約診所打疫苗，後來市府有開放專屬滿六歲到學齡前幼兒預約接種，但預約的診所還沒有消息，不太放心讓外孫女上學，沒想到昨天中榮科博兒童疫苗大型接種站開放預約，一下子就預約到了，今天接種後，感覺放心多了。
台中國小四年級廖姓學童媽媽說，兒子學校安排在六月十日接種，但幾乎都「抽單」，班上只剩兒子和另一個學生沒打，先前預約不到診所，所以今天帶孩子來快打站接種。
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