中正紀念堂接種站備1.8萬劑兒童疫苗 1小時接種200多人

為加速5至11歲兒童新冠疫苗接種，全台共開設7處大型疫苗接種站今天起同步啟動，台北榮總支援於中正紀念堂設置BNT兒童疫苗篩檢站，於上午8時30分開始施打，截至上午9時30分，1小時內已施打200多名兒童，接近全天預約近300位兒童人數。台北榮總表示，中央已配發1.8萬劑BNT兒童疫苗，數量充足。

家長可能擔心打不到疫苗，今天一早約7點就有家長帶著孩子，甚至還有阿嬤帶著孫子到中正紀念堂排隊等候打疫苗，也於8時30分完成接種。台北榮總副院長侯明志說，今天共調度醫護人力80人，共分為12線接種，每條線可以施打200名兒童，因此每天可施打2400至2600人。

侯明志說，兩天前接獲中正紀念堂設置兒童疫苗接種站任務，立即調動人力、電腦系統完成設置，昨天上午原先規劃採預約制，每半小時為一階段，但為加速兒童疫名接種涵蓋率，下午即宣布採隨到隨打方便家長帶著孩子前來施打。

至於兒童疫苗接種站是否與自由廣場「車來速」太過接近？侯明志說，兩者距離超過500公尺，對於感染控制來說，這距離是非常非常遠，大家完全不用擔心會有交叉感染的情形。

至於，台北市長柯文哲批評，中央在中正紀念堂設置兒童疫苗接種站是「白痴政策」，累死三軍。侯明志說，北榮醫護人員不會缺席防疫任務，很多人都是自願站出來協助，專責病房、自由廣場「車來速」的醫護人員都非常辛苦，院內對於人力安排都會做最有效的運用。

帶著5歲兒子接種疫苗的家長李媽媽說，中正紀念堂接種站的動線規畫很好，每一個地方都有工作人員協助指引，對小朋友都很貼心、很友善，昨晚用預約方式，兒子打疫苗時，還讓兒子看他自己勇敢的照片，順利完成接種。 侯明志（右一）說，今天一早約7點就有家長帶著孩子，甚至還有阿嬤帶著孫子到中正紀念堂排隊等候打疫苗，並於8時30分完成接種。圖／台北榮總提供

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