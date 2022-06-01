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高雄兒童大型接種站今開打 預約秒殺家長搶隨到隨打

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
中央今天在高雄展覽館設置5到11歲兒童疫苗大型社區接種站，高市府安排小丑氣球讓小朋友放鬆心情。記者徐如宜／攝影
中央今天在高雄展覽館設置5到11歲兒童疫苗大型社區接種站，高市府安排小丑氣球讓小朋友放鬆心情。記者徐如宜／攝影

高雄市進入疫情高原期，市府力拚接種率，希望形成群體免疫。中央今日在六都設置5到11歲兒童疫苗大型社區接種站，高雄市設在高雄展覽館，現場分為兩動線，一是預約實打，二是隨到隨打，雖然表訂是8點半開始施打，但一大早就有親子來等候，工作人員準備好了也提早開打。

高雄市長陳其邁昨表示，市府已做好準備，感謝中央提供地方額外的兒童疫苗，6月1日開始，住在展覽館附近的就優先利用展覽館，假如有排程比較後面的學校，家長想先打就可以去展覽館打，打完疫苗到附近戶外走走也不錯，輕軌可以到達，都非常方便。

高雄市教育局長謝文斌表示，今天中央在高雄展覽館設大型接種站，提供5至11歲兒童接種，市府精心安排表演活動，包括室內樂、小丑氣球和卡通造型玩偶，透過表演紓解孩子的緊張心情，疫苗接種量也足夠。在高雄展覽館或在學校接種都很好，請家長盡快帶孩子打疫苗。

一位媽媽帶著女兒來接種，她表示，昨天預約是趕快將資料都填好，靠著「手刀」才預約到，還算順利。另一名昨天預約不到的家長，今早則帶著孩子小跑步到高雄展覽館，看見隨到隨打沒問題後才放下心來，爸爸說，學校排程打疫苗還要好幾天，今天有空還是趕快來打，打完也要再幾天才會有防疫力。

高雄市衛生局表示，這一批次中央提供高展館疫苗1萬劑以上，陸續撥補到貨。昨天先開放預約1千劑，很外額滿，另外是隨到隨打，只要有來的親子都打的到。

中央今天在高雄展覽館設置5到11歲兒童疫苗大型社區接種站，許多家長帶著孩子搶打疫苗。記者徐如宜／攝影
中央今天在高雄展覽館設置5到11歲兒童疫苗大型社區接種站，許多家長帶著孩子搶打疫苗。記者徐如宜／攝影
高雄市教育局長謝文斌表示，市府精心安排表演活動，包括室內樂、小丑氣球和卡通造型玩偶，透過表演紓解孩子的緊張心情，疫苗接種量也足夠。記者徐如宜／攝影
高雄市教育局長謝文斌表示，市府精心安排表演活動，包括室內樂、小丑氣球和卡通造型玩偶，透過表演紓解孩子的緊張心情，疫苗接種量也足夠。記者徐如宜／攝影
中央今天在高雄展覽館設置5到11歲兒童疫苗大型社區接種站，許多家長帶著孩子搶打疫苗。記者徐如宜／攝影
中央今天在高雄展覽館設置5到11歲兒童疫苗大型社區接種站，許多家長帶著孩子搶打疫苗。記者徐如宜／攝影
中央今天在高雄展覽館設置5到11歲兒童疫苗大型社區接種站，高市府安排卡通玩偶、小丑氣球和室內樂演奏，讓小朋友放鬆心情。記者徐如宜／攝影
中央今天在高雄展覽館設置5到11歲兒童疫苗大型社區接種站，高市府安排卡通玩偶、小丑氣球和室內樂演奏，讓小朋友放鬆心情。記者徐如宜／攝影
中央今天在高雄展覽館設置5到11歲兒童疫苗大型社區接種站，高市府安排卡通玩偶、小丑氣球和室內樂演奏，讓小朋友放鬆心情。記者徐如宜／攝影
中央今天在高雄展覽館設置5到11歲兒童疫苗大型社區接種站，高市府安排卡通玩偶、小丑氣球和室內樂演奏，讓小朋友放鬆心情。記者徐如宜／攝影

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