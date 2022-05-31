中央設6都大型BNT施打站調用疫苗 雲林縣府氣炸了

昨天中央拍板在6都設置大型BNT兒童疫苗施打站，今早臨時將地方疫苗調用給大型施打站，殺的地方政府措手不及，雲林縣今天原訂到貨5600劑，實際到貨只剩2300劑，不只讓衛生局錯愕不已，原訂6月2日全縣兒童完成接種計畫也恐被打亂。

雲林縣政府表示，原訂6月2日前完成全縣兒童BNT疫苗施打，但今早面對疫苗突然減量情況，讓衛生與教育單位計畫完全被打亂，縣府已緊急與衛生所、基層診所、學校、幼兒園溝通，基層與家長反應炸鍋。

縣府人士透露，昨晚才跟中央確認過疫苗數量，沒想到一夜之間政策大轉彎，殺的地方措手不及，難道要讓雲林人跑去台南打疫苗嗎？

雲林縣政府也說，希望中央提供足夠疫苗，不要打95折數量撥補。雲林兒童疫苗一劑都不能少，不要再造成孩子及家長恐慌，半夜起來排隊或跑到外縣市去施打，每一個孩童都是我們的寶貝，請尊重每一個孩子的權益。

衛生局也說，若疫苗數量不足，將以學校集中施打為主，預計6月2日完成集體施打，若6月2日後仍有未接種兒童，會再撥補疫苗到診所，提供未施打的孩童疫苗接種。

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