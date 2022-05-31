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專家籲盡快審五歲以下疫苗 陳時中：莫德納5/23已送資料

聯合報／ 記者楊雅棠許政榆鄒尚謙／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。圖／指揮中心提供
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。圖／指揮中心提供

指揮中心明起於六都設立七個兒童疫苗大型接種站，但專家呼籲應盡快審查五歲以下可用的兒童疫苗。指揮中心指揮官陳時中表示，正在審查中。

另有雲林議員表示，原本將到貨五千多劑兒童疫苗卻臨時減配，全因中央要在台南設大型接種站。指揮中心指揮官陳時中表示，「那是他自己在想」，發配疫苗都有計算基礎，沒有從調配量來撥給大型施打站用，地方若不夠可隨時發給。

至於外界關心兒童接種疫苗可能出現的副作用，醫療應變組副組長羅一鈞則表示，小朋友打疫苗的副作用跟打其他疫苗差不多，主要出現局部紅、腫、痛，輕微發熱、發燒，且接種疫苗後多半會倦怠、疲累。至於外傳的亢奮則滿少見，若出現亢奮藥讓小朋友多休息，嚴重副作用部分則要注意是否有全身性過敏，或打完疫苗幾天後出現呼吸喘或胸悶、胸痛症狀，可能跟心肌炎相關，雖然機率很少，但仍提醒家長注意。

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