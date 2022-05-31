板橋大型疫苗站明接種 單日兒童BNT預計打兩千劑

中央指揮中心昨宣布明天起將協助六都設置大型疫苗接種站，新北市則設置在板橋車站，今天上午新北市長侯友宜表示不清楚詳細狀況，最重要讓孩子盡快打疫苗。部立台北醫院則說，將從明日起連續5天為5至11歲孩童施打兒童BNT疫苗，視情況再決定是否延長。

板橋車站的疫苗接種站，設置在板橋車站地下一樓中央通道，無論搭乘高鐵、台鐵、捷運或公車前來板橋車站施打皆相當方便，目前工人正在現場架設圍籬隔板，為明日接種預作準備。負責該疫苗站的部立台北醫院表示，目前預估單日可施打2千劑疫苗以上，採隨到隨打，但仍希望民眾先行上網預約。

台北醫院表示，考量許多家長反應孩子居家隔離或學校停課，無法配合校園接種時間，而需要另外安排接種COVID-19疫苗，衛生福利部為紓解家長急搶預約兒童疫苗情形及提升兒童保護力，特別指派衛生福利部台北醫院至板橋車站設立板橋車站兒童疫苗施打站，目前先規畫於6月1日至5日為尚未接種過COVID-19疫苗的5至11歲兒童接種，廠牌為輝瑞BNT兒童疫苗。

院長鄭舜平表示，台北醫院5月5日起設立兒童疫苗門診，5月13日起進入校園施打，至今已為超過1200名兒童完成疫苗接種。為讓疫苗覆蓋率盡快提升，台北醫院配合衛福部規劃，在三鐵共構、交通方便的板橋車站B1大廳設立兒童疫苗施打站。

6月1日至6月5日的板橋車站兒童疫苗施打，建議家長先至醫院網路系統進行網路預約，以及先下載意願書填寫後再帶至施打站。首二日6月1日及6月2日還有提供夜間施打服務，家長可在下班後帶小朋友來接種，6月3日至5日正逢端午連假，現場人流量可能較大，建議家長優先在網路上預約。

家庭醫學科李雅萍主任表示，板橋車站施打站的對象為尚未接種COVID-19疫苗的5至11歲兒童，不開放第2劑接種。上午報到時間為8點30分至11點30分，下午為1點30分至4點30分，首二日6月1日及6月2日另有提供夜間服務為下午5點30分至7點30分。

為平衡數位落差，有提供網路掛號及現場發放號碼牌雙軌並行。民眾於服務時間內取得現場號碼牌後，依號碼牌的指示進行報到作業。請務必攜帶兒童的健保卡，也須家長或法定代理人陪同並簽署相關同意書，經醫師評估後接種，接種後建議觀察15分鐘，無異常即可返家。若兒童曾確診COVID-19，須於確診日或發病日起間隔3個月後，才能接種疫苗。 板橋車站的疫苗接種站，設置在板橋車站地下一樓中央通道，無論搭乘高鐵、台鐵、捷運或公車前來板橋車站施打皆相當方便。記者李定宇／攝影

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