新防疫措施上路！9種情況免戴口罩 3類活動必「打三劑」

國內本土疫情持續升溫，全台已進入大規模流行階段，且端午連假將至，為維持防疫量能及有效控管風險，指揮中心昨日宣布6月1日至30日仍維持現行防疫措施，但放寬9種情況可免戴口罩。《聯合新聞網》整理出6月防疫新制，提供民眾參考。

6月維持現行防疫措施。指揮中心提供

外出應全程配戴口罩 除以下9種情況可免戴

下列場合得免戴口罩，但應隨身攜帶或準備口罩，如本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩：

1、室內外從事運動。

2、室內外拍個人/團體照。

3、自行開車，車內沒有人或車內乘客為同住者。

4、談話工作正式拍攝或進行時，像是直播、錄影或演講等。

5、農林漁牧工作者在空曠處工作的時候。

6、在山林或海濱活動的時候。

7、在容易讓口罩潮濕的活動場合，如視水域活動或三溫暖等。

8、外出有飲食需求的時候。

9、在主管機關指定的場所或活動，如運動比賽或藝文活動。

賣場、超市開放試吃 雙鐵車廂內可飲食

營業場所及公共場域（含交通運輸）：應嚴格遵守量體溫、加強環境清消、員工健康管理、確診事件即時應變。

賣場、超市、市場：依營業場所／公共場域防疫措施，不另要求人流管制；開放試吃。

高鐵、臺鐵、公路客運、船舶（固定餐飲區除外）、國內航班等交通運輸：於運具內（車廂、船舶、航空器）開放飲食。

3大活動須「打滿三劑」才能參加

參加宗教活動（遶境、進香團）、團體旅遊（由旅行社承攬，參團者為不特定人士）以及八大場所。

去健身房運動要打3劑疫苗？

沒有打滿3劑疫苗者也可以進去，若已打滿3劑疫苗者去健身房，在運動過程中免戴口罩；反之，沒打滿3劑則需全程戴口罩。

6月舉辦婚宴可以敬酒了嗎？

宴席維持不得逐桌敬酒與敬茶的規定。

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