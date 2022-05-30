指揮中心：自由廣場兒童疫苗施打站 接種與篩檢人流不重疊
6月1日起，六都設置5至11歲兒童疫苗大型接種站，台北施打站開設在自由廣場，指揮中心今晚強調，兒童疫苗是在室內接種，診斷、篩檢則是在戶外，接種對象與篩檢人流不重疊。
COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情仍在高原期，為提升兒童保護力，自6月1日起，中央流行疫情指揮中心將協助地方政府設置5至11歲兒童疫苗6大接種站，提供施打的疫苗廠牌以輝瑞兒童疫苗為主，採隨到隨打，讓有需求家長帶著孩子儘快施打。
對於台北市長柯文哲稱自由廣場不適合作為兒童疫苗大型施打站一事，指揮中心今天表示，兒童疫苗接種地點與診斷、篩檢處兩地相距約500公尺，疫苗接種的民眾會從大忠門進入室內，篩檢是從大孝門開車到廣場車道，人流並不會重疊。
指揮中心指出，負責台北市自由廣場接種作業的是台北榮民總醫院團隊，北榮團隊非常專業，已有豐富篩檢站和接種站運作經驗，這段時間協助台北市完成許多重要防疫工作，相信在接種作業上一定會做到最好、最妥適的安排。
兒童疫苗6大接種站地點，分別在台北自由廣場、新北板橋車站、桃園巨蛋體育館、台中自然科學博物館、台南市立圖書總館、高雄展覽館，以提供家長及兒童安心接種，並將視各接種站接種情形，額外增加疫苗配送。
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