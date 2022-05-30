嘉縣施打5至11歲兒童COVID-19疫苗 接種率逾8成

嘉義縣施打5至11歲兒童COVID-19疫苗，至昨天為止接種率達81.18%，縣長翁章梁今天感謝家長對防疫的高度認知與配合，以最短時間提升整體學童防疫力。

嘉義縣長翁章梁今天下午在網路直播，公布嘉義縣新增776人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），全縣5至11歲學童計16329人接種疫苗，接種率81.18%，無不良反應。

翁章梁說，嘉義縣COVID-19輝瑞兒童疫苗5月25日開打，5至11歲兒童疫苗接種率從之前接種默德納疫苗的51%，5天內竄升至81.18%，已逾8成，感謝家長對防疫高度認知與配合，才能用最短時間提升整體學童防疫力。

衛生局長趙紋華告訴中央社記者，日前針對縣內5至11歲學童家長施打COVID-19疫苗調查，約8成5的家長同意接種，近期將完成這8成5學童的接種，呼籲其餘1成5的家長，考量讓孩子接種疫苗，提升保護力。

另外，響應中央免費提供0至6歲幼兒、低收及中低收入戶、照顧型機構快篩試劑政策，嘉義縣針對縣內這3大族群及80歲以上長者（原住民70歲），再加碼發送2劑快篩試劑。

趙紋華說，6月1日起至15日止，民眾可依村里辦公室通知，攜帶身分證、健保卡或戶口名簿等證明文件領取縣府加碼的2劑快篩試劑，預估6萬人受益。

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