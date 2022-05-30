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加派人力分裝 南市今發送4.1萬戶弱勢快篩試劑

中央社／ 台南30日電

中央日前宣布免費發放低收入、中低收入戶每人5劑快篩試劑，台南市昨日這批快篩試劑到貨，考量疫情增溫，社會局假日加派人力分裝，今天發送到4.1萬戶弱勢民眾手上。

依社會局今天提供數據，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫，發送低收入戶1萬7084人、中低收入戶2萬4166人，共20萬6250劑快篩試劑。

社會局新聞稿指出，快篩劑配撥有前置前業，為讓各區公所以最快速度將快篩劑發送到轄內低收入、中低收入戶，在這批中央配發試劑到貨前，即加派人員假日進行配撥前置作業，試劑今天全數交由各區公所發送。

台南市長黃偉哲表示，為保障全市1萬7000名低收入戶民眾健康照護，並確保快篩檢測結果準確性，5月初即由社會局透過37區公所個別通知，低收入民眾僅需持公所發送通知單及身分證、健保卡，即可前往快篩篩檢站由專業醫護人員進行快篩，截至25日共服務281名低收入戶民眾。

為協助弱勢族群渡過疫情難關，自5月26日起，低收入戶確診者，可申請台南市實物愛心銀行物資，讓弱勢民眾能自行選擇生活所需用品。經社工評估符合資格家戶，可由親友代領一次性物資，低收確診者如果有短中期需求，也可給予3到6個月物資協助。

實物銀行除提供物資外，也會安排社工或志工關懷訪視，視實際需求提供資源給予協助。有經濟困難且有物資需求民眾，洽詢實物愛心銀行各分行，或洽詢社會局社會救助科06-2995686。

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