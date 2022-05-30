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兒童疫苗施打 台中市附幼併入學校施打

中央社／ 台中30日電

疫情嚴峻，父母急著帶孩子打疫苗，台中市長盧秀燕今天表示，國小兒童疫苗將在6月10日全部完成，公立學校附設的幼兒園將和學校一起打。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，家長急著帶孩子施打疫苗，出現冒雨排隊狀況，台中市議會今天召開市政總質詢，民進黨籍市議員謝志忠、黃守達、王立任關心兒童疫苗施打。

謝志忠指出，27日台中市國小開始施打疫苗，僅打了1600人，家長心急如焚，診所前甚至出現排隊人龍，台中市的疫苗量到底夠不夠。

國民黨籍台中市議員陳政顯表示，依照規定，學齡前兒童由地方政府協調接種作業，因為幼子需要家長陪同又因未入學，所以安排到診所、醫院施打。

台中市長盧秀燕表示，依規定必須給家長7天思考期，不能疫苗來就打，規劃27日在學校施打，為加速施打速度，台中市國小原訂在6月15日完成疫苗施打，經各校協調，將在6月10日前施打完畢。

盧秀燕指出，因學齡前兒童規定必須在醫療院所施打，將和教育部反映是否鬆綁，而公立學校有附設幼兒園的小朋友將和國小一起施打。

衛生局長曾梓展表示，台中市5至11歲的兒童，共有19萬4011人，這次預計施打疫苗的兒童有14萬3755人。中央第一批到貨9萬3000劑，多次拜託中央同意再給1萬2000劑，今天會到貨，市府多開4天門診，提供家長預約。

曾梓展指出，6月3日會再配送3萬8000劑，台中市疫苗施打，採滾動式調整，中央給疫苗，才加碼開放診所預約。目前第二波預約75%，量能足夠。醫療院所施打疫苗採預約制，並非現場排隊，先搶先贏。

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