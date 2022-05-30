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「很多孩子都走了」繼續燒 美女律師發文：父母會驚慌

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聯合新聞網／ 綜合報導
本土疫情持續延燒，不少孩童也不幸染疫。 圖／聯合報系資料照片
本土疫情持續延燒，不少孩童也不幸染疫。 圖／聯合報系資料照片

國內新冠肺炎疫情持續延燒，藝人郭彥均日前發文聲稱「很多孩子都走了」，不僅引發各界討論，行政院長蘇貞昌也下令查辦。律師李怡貞28日在臉書發文，提到「這樣的事情其實怪政府、怪醫療人員、怪傳染途徑親友、或是怪抒發心情的藝人都無意義，只是徒增分裂」。昨（29）日她再度發文強調，「我的文章不是要幫政府洗白，我還不是總統，能力沒那麼大」，而貼文底下也引發討論。

李怡貞在臉書「女人大律師李怡貞」發文表示，若郭姓藝人真的只是單純抒發心情，背後沒有什麼操作，她確實認為政府若是因此而查辦，已經過份箝制言論自由。但她接著強調，「請不要刻意扭曲我的文章，如果是我自己的孩子，因為疫情而腦炎過世，我自己當然一定會覺得很多，只要一個就是多」。

李怡貞表示，若要告訴社會大眾，孩子因疫情併發腦炎而過世的狀況，如果直接說「很多」，沒有具體數字，而沒有進一步去說比例，而且是執業的醫護人員的聲明，是不是會讓人誤會還有什麼黑數，就會讓身為父母的人覺得驚慌。

在貼文的最後，李怡貞更再次強調，「我的文章不是要幫政府洗白，我還不是總統，能力沒那麼大，而且也覺得政府慢半拍，也希望能趕快找出更多更好的應變方法，減少憾事發生」。

貼文底下吸引大量回應，許多網友紛紛表示，「認真覺得有6歲以下的孩子父母壓力很大」、「我只知道防疫不單只靠政府，也要你我他一起努力守護」、「原諒我的不堅強，一個小孩我就已經開始驚慌了」、「我們怕小孩沒抗體，我們如果感染傳給小孩不得了，都不敢出去，整天都提心吊膽的」。

另外，也有不少網友分享自身想法，「病毒讓人產生對立，原來最可怕的不是病毒，而是仇恨」、「這不是多不多的問題，抱怨這個對前線根本ㄧ點幫助都沒有，反而扯後腿」、「擁有健康的心態，不受影響最實際」。

新冠肺炎

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