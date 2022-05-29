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口服抗病毒藥可供685萬人 台灣使用率比美日韓高

中央社／ 台北29日電
中央流行疫情指揮中心今天公布，台灣COVID-19口服抗病毒藥物採購量預估可供685萬名確診者，確診者藥物使用率3.97%並不低，甚至高於韓國、日本及美國的1.33%至3.27%。圖／聯合報系資料照
中央流行疫情指揮中心今天公布，台灣COVID-19口服抗病毒藥物採購量預估可供685萬名確診者，確診者藥物使用率3.97%並不低，甚至高於韓國、日本及美國的1.33%至3.27%。圖／聯合報系資料照

中央流行疫情指揮中心今天公布，台灣COVID-19口服抗病毒藥物採購量預估可供685萬名確診者，確診者藥物使用率3.97%並不低，甚至高於韓國、日本及美國的1.33%至3.27%。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，據指揮中心統計，昨天共開4143人份COVID-19口服藥，其中輝瑞「倍拉維」共3561人份、默沙東「莫納皮拉韋」582人份，今年以來累計開立約7.8萬人份，包括6.3萬人份倍拉維及1.5萬人份莫納皮拉韋。

針對外界質疑確診者投藥率不佳，指揮中心指揮官陳時中在下午記者會中表示，台灣口服抗病毒藥物總採購量為102.7萬份，可供685萬名確診者（以使用率最高15%預估）需使用量計算，以今年1月29日至5月27日確診個案數187.4萬人，共投藥7萬4408人份，確診個案藥物使用率為3.97%。

陳時中說，美國的確診個案藥物使用率為3.27%、日本2.78%、香港1.99%、韓國1.33%、英國0.14%，都比台灣的確診個案口服藥使用率低，台灣配藥點有醫院、基層診所、藥局等，備藥充足、給藥地點廣泛，使用方便，希望把疫情控制得更好。

國內給藥效率好，但基層診所認為藥物單價太高，不能有疑慮就開，因此開藥效率較慢，陳時中說，抗病毒藥物無須向民眾收費，所以沒有考慮價格問題，醫師僅須根據適應症，盡量快開立藥物。民眾拿到藥物後，一定要吃，不要自行停藥，遵從醫囑。

長照機構是染疫重症高風險場所，口服藥物開立速度是關鍵。據統計，截至昨天共有1018家長照機構傳出疫情，其中1萬724名住民確診、工作人員則有4020人染疫。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，今天新增死亡個案145人，其中45人來自住宿型機構，近期80歲以上長者病逝個案，絕大多數是機構住民。

陳時中強調，現階段長照機構列為降低重症、死亡重點對象，投藥策略採取速戰速決，近日會儘速撥發快篩試劑，長照工作人員及住民皆先發放3劑，只要機構住民快篩陽性後，經醫事人員確認與慢性病用藥無交互作用，就會立刻投藥。重申抗病毒藥物不能預防染疫，不可取代疫苗。

今天共有3007家機構可販售快篩實名制，共可販售122萬1497人份，截至中午12時有28家完售，賣出4萬5938份；快篩實名制實施以來，累計賣出937萬人份、相當於超過4686萬劑快篩試劑。

新冠肺炎 陳時中

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