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與病毒共存 蘇貞昌：正常生活前最關鍵戰役

中央社／ 台中29日電
行政院長蘇貞昌（右）。記者林俊良／攝影
行政院長蘇貞昌（右）。記者林俊良／攝影

行政院長蘇貞昌今天視察衛福部台中醫院，他表示，現在進入正常生活前的最關鍵戰役，要和病毒共存，減少醫護負擔，提供充足快篩劑、兒童疫苗施打、給藥得來速，大家一起加油。

中南部COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，蘇貞昌今天視察衛福部台中醫院，他在致詞時，肯定醫護同仁的辛勞，不僅是在2年來疫情期間的大大小小事物，在疫情前，醫護們對台中地區的醫療照顧，都給予肯定、感謝。

他表示，疫情防疫過去被國際肯定，現在來到進入正常生活前的最關鍵戰役，政府已經放寬、縮短隔離時間，各方面採取跟病毒共存，同時要進入正常生活，除要積極防疫，因為逐漸開放，所以確診數一定會增加。

蘇貞昌指出，確診數仍在預期中緩慢增加，不是沖天炮似增加，希望控制、分流、減少醫護負擔，民眾也能自主快篩，快篩劑無論是實名制或是八大通路，已逐漸看不到很長排隊人龍，本來PCR採檢需要排隊，現在也趨緩。

另因輝瑞兒童疫苗出現搶打潮，蘇貞昌表示，本來是在學校平均分散各地，馬上同步施打，因停課才會發生狀況，但會即時因應，立法院副院長蔡其昌、幾名立委建議下，希望基層診所、部立醫院、醫學中心外，也能加開大型施打站，疫苗很充足，已請醫福會執行長王必勝配置人力，盡快完成，一定要必勝。

台中醫院院長侯承伯簡報時指出，確診者診斷、給藥可在1小時內完成，蘇貞昌希望在各地確診者有高齡、中重症、住宿型機構的患者也能快速給藥。

有關醫護人員的防疫加給，蘇貞昌表示，中央除給予協助防疫的醫護人員加給，希望也能快速發放，不能慢也不能打折。

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