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抗病毒藥物不足？ 指揮中心：再增加500萬人染疫仍充足

聯合報／ 記者沈能元許政榆陳雨鑫／台北即時報導
陳時中說，口服抗病毒藥物儲備量，以目前疫情發展是相當夠。圖／指揮中心提供
陳時中說，口服抗病毒藥物儲備量，以目前疫情發展是相當夠。圖／指揮中心提供

新冠疫情確診人數居高不下，口服抗病毒藥物需求量高。指揮中心指揮官陳時中說，目前開藥的情形是愈來愈順暢，昨天開立莫納皮拉韋1351人份，輝瑞倍拉維首度超過1萬人份，開立10066人份，總共開立1萬1417人份，昨天染疫確診人數為8萬881例，有些延遲或未開藥，但開藥單天量也到了14％，開藥效率愈來愈高。

陳時中說，大家擔心藥物夠不夠，輝瑞倍拉維5萬9797人份，庫存65萬7393人份，還有近3000人份還沒交貨。莫納皮拉韋用掉1萬4611人份，庫存有9萬1229人份，有人估計使用藥物為確診人數的15％，以這樣藥物量，染疫人數再增加500萬人應該是夠的。更何況還有輝瑞倍拉維還有2810人份待交貨，5月26日也已簽約莫納皮拉維20萬1600人份，預計6月10日前供貨。

陳時中說，以現在來講，口服抗病毒藥物儲備量，以目前疫情發展是相當夠，但並非每一個染疫者都必須用藥，染疫者有65歲以上等相關因子，在還沒重症下是利大於弊的效果，但沒有任何風險因子存在，用藥效果就不明顯，還要承擔副作用，這藥物報告沒有大量嚴重副作用情況，但噁心、嘔吐，還是有不舒服情況，藥物一定夠。

以藥物整體儲備量來看，若再增加500萬人染疫，都供應無虞。若再來進貨還可以因應更多，用藥上面，需要用藥、有風險用藥就盡量用藥，降低住院率是好事情，開藥慢慢從快篩即陽性視訊看診，基層開藥比例增高超過一半，這是一個好現象，目前輕重分流做好，醫院壓力愈低，醫院可以集中照顧中重症病患，對整體防疫是有效果的。

台大兒童醫院長黃立民說，開藥比率應達到15%，以降低死亡人數。陳時中說，依現在口服抗病毒藥物準備，即使再增加500萬人染疫，藥物都是足夠的，而昨天有8萬多人確診，開藥有1.1萬多人份，開藥率已達14％，約略與15%差不多。

病例分析。圖／指揮中心提供
病例分析。圖／指揮中心提供
快篩販售情形。圖／指揮中心提供
快篩販售情形。圖／指揮中心提供
口服藥物領用情形。圖／指揮中心提供
口服藥物領用情形。圖／指揮中心提供
醫療資源統計。圖／指揮中心提供
醫療資源統計。圖／指揮中心提供

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