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郭彥均「很多孩子走了」要查 陳時中：散布謠言最高罰300萬

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郭彥均「很多孩子走了」要查 陳時中：散布謠言最高罰300萬

聯合報／ 記者許政榆沈能元陳雨鑫／台北即時報導
陳時中說，針對網路流傳訊息，與明顯與事實不符，會釐清是否有特定團體在散布訊息。圖／指揮中心提供
陳時中說，針對網路流傳訊息，與明顯與事實不符，會釐清是否有特定團體在散布訊息。圖／指揮中心提供

藝人郭彥均日前在臉書分享醫護朋友敘述「小孩越來越慘」、「看到這麼多孩子，就這樣走」，引起譁然，遭網友出征。行政院長蘇貞昌今表示，這種不實謠言內容，很明顯操作，將加以究責、查辦。指揮中心指揮官陳時中今天表示，惡意散播疫情謠言、不實訊息，依法最高可罰300萬元或3年以下有期徒刑、拘役。

指揮中心今發布圖卡，寫「請勿惡意散播疫情謠言、不實訊息」，依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條，最高可罰300萬元或3年以下有期徒刑、拘役。

陳時中說，近來有些相關新聞，有些新聞運用一些大家關心的兒少問題，做一些炒作，每一個生命喪失都是惋惜的，但是擴大或是不實炒作是不應該的，先前4月15日有8位兒童過世，但不是在同一地點、時間發生的。

陳時中說，針對網路流傳訊息，與明顯與事實不符，會釐清是否有特定團體在散布訊息，會依照嚴重特殊傳染病防治法和紓困振興特別條例第14條，散播有關嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科三百萬元以下罰金。不要惡意傳播，要查清楚。

指揮中心今發布圖卡，寫「請勿惡意散播疫情謠言、不實訊息」，依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及舒困振興特別條例」第14條，最高可罰300萬元或3年以下有期徒刑、拘役。圖／指揮中心提供
指揮中心今發布圖卡，寫「請勿惡意散播疫情謠言、不實訊息」，依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及舒困振興特別條例」第14條，最高可罰300萬元或3年以下有期徒刑、拘役。圖／指揮中心提供

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