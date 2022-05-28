發燒童最快1天猛爆急性腦炎 急診醫曝方法降低發病率

疫情升溫，本土累計確診已破161萬例，其中兒童病例方面，已有8例死亡個案，其中5例因腦炎死亡。中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學近期在臉書分享經驗，他表示，猛爆急性腦炎幾乎出現在發燒當天或隔天，若要降低急性腦炎發生機率，可接種疫苗，使抗體留在血液，降低病毒血症的程度。

謝宗學在「Dr.E 小兒急診室日誌」分享，他指出，雖然目前未在小兒急診室遇到確診併發猛爆急性腦炎的患者，但上周聽了研討會的病例分享，加上這幾周診治幾百位確診的輕中症兒童，從兒童急診角度得出10點觀察心得。

第一：反覆高燒（大於 39 度）

通常會發生在未滿12歲尚未接種疫苗的族群，尤其是5歲以下的幼童，因為12歲以上青少年，大部分接種過疫苗，主要症狀是喉嚨痛，不見得會發燒，即使有發燒症狀，也較不會出現反覆大於39度的高燒。

第二：幼童高燒超過48至72小時

幼童發燒48小時後症狀會逐漸緩解，大部分會在72小時完全退燒，不過若高燒超過72小時沒有改善，也就是3天後體溫仍然持續超過39度以上反覆高燒，就要擔憂有肺炎或敗血症等併發症的可能。

第三：高燒前48小時是最不舒服的時期

幼童在此期間，即使服用退燒藥物，效果仍然有限，常會停留在39至40度的體溫，且因高燒會出現活力不佳、無法進食、嘔吐、腹痛、頭痛、頭暈症狀，若能撐過48小時，症狀可大幅改善。

第四：猛爆急性腦炎幾乎出現在發燒的當天或隔天

幼童發燒48小時內可能是病毒量最高和發炎反應最猛烈的時期，病毒容易順著血流，進入腦部破壞腦組織，出現嚴重的免疫風暴。

第五：確診併發猛爆急性腦炎發生族群主要針對5歲以下幼童

雖然確診併發猛爆急性腦炎與腸病毒 71 型類似，但腸病毒71型病程主要是腦幹腦炎，確診併發腦炎比較像流感造成的猛爆急性腦炎，全腦都可能受影響，變成嚴重腦水腫，進而迅速致死。

第六：確診併發猛爆急性腦炎的轉機

由於確診併發猛爆急性腦炎屬於超快病程，謝宗學推斷，因病毒毒直接入侵腦部造成破壞，才會轉成猛爆急性腦炎，事後會以免疫風暴產生為輔，因此是先有病毒血症，血液裡的病毒進入腦部，再有猛爆性急性腦炎，所以會合併敗血性休克，不過此推論還需更多研究證實。

第七：幼童撐過發燒48小時，猛爆急性腦炎機率應大幅下降

謝宗學依據上述推論，認為若幼童能撐過高燒和血液中病毒量最高的48小時，突然變成猛爆急性腦炎的機率應該大幅下降。

第八：接種後可低急性腦炎發生的機率

由於接種疫苗產生的抗體會存在血液中，可能降低病毒血症的程度，因此也能進而降低急性腦炎發生的機率。

第九：48小時內服用口服抗病毒藥物，可能降低急性腦炎發生率

若有像克流感安全的口服抗病毒藥物，幼童在48小時內服用，降低病毒血症的程度，可能降低急性腦炎發生機率。

第十：恐在病程4至5天，出現橫紋肌溶解症

幼童3天發燒期結束後，有時候在病程4至5天，出現下肢痠痛無法走路的情形，可能發生橫紋肌溶解症。

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