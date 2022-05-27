快訊

長榮弟弟派徵委託書先練兵？ 揪娜路彎老董決戰長榮鋼

柯文哲兒子確診盜汗發冷不只送急診 數度欲倒急召119

超時空巡湯記：羅馬浴場與日本「錢湯文化」

前線苦撐！繼去年三級警戒後 時隔一年「醫護爆肝」聲量又現洪峰

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source：台灣醫療工會聯合會

文/陳宣懿

去年三級警戒「醫護辛勞、人力不足」相關討論度暴增，一年後的現在，醫護爆肝話題又現洪峰！近期疫情升溫，醫療量能超載，第一線的醫護人員苦不堪言，台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳分享第一線醫護人員的心聲，痛訴生病也無法休息，只能「確診護士照顧陽性病人」，也不再快篩以免讓醫療崩盤，並稱這波疫情帶來的重創，「是我執業以來看過最慘重的」。而「醫護辛勞、人力不足」相關議題近一年網路聲量，幾波高峰出現在何時呢？

5/12國際護理師節感謝完醫護 8天後竟要調高護病比

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（日期：2021/05/10～2022/05/25）統計調查，「醫護辛勞、人力不足」相關議題近一年網路聲量，近期明顯出現數波高峰點，討論話題大多跟醫護辛勞、感謝醫護有關。今年4月起本土疫情復燃，醫護人員話題討論度又開始走高，今年截至5月底前，最高峰出現在5月12日國際護理師節，共計28,951筆討論。當天大家紛紛向全體護理人員致謝，謝謝護理台灣隊守護國人健康。然而格外諷刺的是，8天後中央疫情指揮中心卻發函縣市衛生局，將專責病房「護病比」從原先1：5調整為1：9甚至到1：15，引發台灣護師醫療產業工會抗議，直言「不把護理師當人」。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》

防護衣悶熱到衣服可擠出水！「醫護辛勞」話題飆到近一年最高點

去年在三級警戒期間，「醫護辛勞、人力不足」相關議題同樣也有一波高峰討論，最高點出現在5月18號，總共有40,599筆討論。主要是當時本土疫情延燒，大家看到醫護人員大熱天穿著厚重的防護衣工作，結果衣服、褲子都濕到滴水。眾人紛紛發文感謝醫護的辛勞。另一個高峰則是出現於5月23號，總計有39,061筆討論。網路上流傳出不少醫護人員連裝備都沒脫，就直接累倒地上休息的照片。 然而不到一週，新北市雙和醫院卻發生3名護理師遭確診者砍傷的意外。醫護人員在第一線不僅要對抗病毒，還要隨時注意失控的人，疫情蔓延之際，醫護人員的辛勞更是格外受到矚目。

延伸閱讀

苦撐！醫護加班爆表 陳時中鼓勵：已撐2年繼續撐過去，讓社會更安全

北市單日確診數破千後聲量狂增58%！柯文哲被炎上都跟它有關⋯

台灣解封後最想去哪玩？陳建仁：西班牙朝聖之路沈澱心靈

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年05月10日至2022年05月25日。

資料來源：

KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『醫護辛勞、人力不足』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

新冠肺炎

延伸閱讀

郭彥均分享醫護朋友述疫情慘況「孩子就這樣走」　遭出征刪文道歉

兩岸大數據術語辭典將出版

洪峰不像其他國家 柯文哲：疫情會維持一陣子在高原期

指揮中心引起醫護眾怒：放寬新冠肺炎專責病房「護病比」錯了嗎？

相關新聞

蘇貞昌加碼宣布 0至6歲免費領5劑快篩試劑

行政院長蘇貞昌今天上午到新北市板橋區視察藥局的防疫工作流程規劃，蘇貞昌並宣布表示，0至6歲孩童可領5劑免費快篩試劑，只要...

前線苦撐！繼去年三級警戒後 時隔一年「醫護爆肝」聲量又現洪峰

去年三級警戒「醫護辛勞、人力不足」相關討論度暴增，一年後的現在，醫護爆肝話題又現洪峰！近期疫情升溫，醫療量能超載，第一線的醫護人員苦不堪言，台灣護師醫療產業工會理事長陳玉鳳分享第一線醫護人員的心聲，痛訴生病也無法休息，只能「確診護士照顧陽性病人」，也不再快篩以免讓醫療崩盤，並稱這波疫情帶來的重創，「是我執業以來看過最慘重的」。

0至6歲免費領5劑快篩試劑 指揮中心：6月限期領取

行政院長蘇貞昌今上午到新北市板橋區視察藥局的防疫工作流程規劃，並宣布0至6歲孩童可領5劑免費快篩試劑。指揮中心今中午發布...

【重磅快評】疫苗有太多不可告人的弔詭

世衛組織〈WHO〉證實，猴痘已自非洲原發現地區擴及各洲二十餘國，已通報、確認病例近三百；在僅半個多月時間如此擴散，可以認...

【即時短評】「不能」跟著雙北走 成中央防疫致命傷

疫情政策方向轉變，邁向與病毒「共存」的過程，許多問題接連出現，全台確診人數累計超過150萬人，雙北首長屢次提出防疫政策，...

評／PCR塞爆.保險業者慘賠 是誰的錯？

台灣爆發Omicron疫情之後，醫療院所冒出大量PCR檢測潮，甚至出現急診室大塞車，影響到真正需要急診病患需求的問題。同時，在染疫時期外出檢測所造成的傳染風險以及加劇的醫護人員壓力，也讓社會開始懷疑「輕症者做PCR」的動機。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。