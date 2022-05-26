新北居家照護累計逾38萬人 呼籲快篩陽遠距判定

新北市府今天表示，居家照護總人數累計逾38萬人，醫院與診所已加開遠距視訊門診診次，供判定「快篩陽性視同確診」，呼籲除防疫急門診就醫或檢驗必要，絕對不要外出。

新北市副市長劉和然、衛生局長陳潤秋、衛生局發言人高詩琪今天下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明，並公布新增1萬7632人採檢陽性，居家照護執行中14萬855人，居家隔離列管數1萬941人。

劉和然說，居家隔離人數持續下降，已經從前幾天的5萬餘人下降至1萬多人。不過，居家照護總人數，包括已經康復解隔者，已經超過38萬人。公務人員可藉由居家隔離人數減少，重新調整工作內容。

他說，今天是「快篩陽視同陽性」政策實施第1天，仍請民眾以居家視訊遠距診療，新北已增加診次。若由親友代為門診或送到防疫急門診判定，需將試劑寫上姓名與日期，以夾鏈袋彌封後，提供醫師判讀認定。

劉和然說，如果快篩陽民眾要外出，只有防疫急門診、社區篩檢站2處地點可以前往，否則，非必要不要離開家裡。

陳潤秋表示，38家社區篩檢站轉型做防疫急門診，提供有症狀者治療，快篩陽的民眾還是以遠距診療為主。醫院所提供的PCR採檢雖維持，但動線與量能會減少，將醫療人力轉為急診，或規劃為防疫急門診。

陳潤秋說，新北33家醫院提供每週843視訊門診診次，976家診所提供視訊醫療，其中391家快篩陽判定確診；29區衛生所提供遠距離診療與判定。目前，沒有發生塞車狀況。

至於兒童疫苗的接種，她說，明天中央會配發3.8萬劑兒童疫苗，會依照規劃的時間，配發到學校或診所、醫院等各接種點。配合行事曆、作息等調配，預計6月底前安排接種完畢。

媒體詢問，各縣市紛紛針對5月17日前沒收到居家隔離通知書的民眾採取補救措施，新北的作法為何。

高詩琪說，自主填報疫調系統實施後，發生全國性的系統問題，相關民眾無法填報、或填寫資料錯誤無法修改，修改次數過多遭拒絕等問題，也都不斷向中央反映並建議優化，希望中央儘速解決「居隔書棄兒」，不要影響民眾權益。尤其，資料連結的錯誤率很高，目前只能用人工處理解決，類似問題全國各縣市都會遇到。

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