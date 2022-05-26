快訊

新店隨機殺人案 他一刀刺死無辜孝子判無期定讞

國旅振興方案出爐！自由行住宿最高折1300元 9月上路

張善政破冰邱奕勝、藍基層歸隊？桃市議員這樣說

新北居家照護累計逾38萬人 呼籲快篩陽遠距判定

中央社／ 新北26日電

新北市府今天表示，居家照護總人數累計逾38萬人，醫院與診所已加開遠距視訊門診診次，供判定「快篩陽性視同確診」，呼籲除防疫急門診就醫或檢驗必要，絕對不要外出。

新北市副市長劉和然、衛生局長陳潤秋、衛生局發言人高詩琪今天下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明，並公布新增1萬7632人採檢陽性，居家照護執行中14萬855人，居家隔離列管數1萬941人。

劉和然說，居家隔離人數持續下降，已經從前幾天的5萬餘人下降至1萬多人。不過，居家照護總人數，包括已經康復解隔者，已經超過38萬人。公務人員可藉由居家隔離人數減少，重新調整工作內容。

他說，今天是「快篩陽視同陽性」政策實施第1天，仍請民眾以居家視訊遠距診療，新北已增加診次。若由親友代為門診或送到防疫急門診判定，需將試劑寫上姓名與日期，以夾鏈袋彌封後，提供醫師判讀認定。

劉和然說，如果快篩陽民眾要外出，只有防疫急門診、社區篩檢站2處地點可以前往，否則，非必要不要離開家裡。

陳潤秋表示，38家社區篩檢站轉型做防疫急門診，提供有症狀者治療，快篩陽的民眾還是以遠距診療為主。醫院所提供的PCR採檢雖維持，但動線與量能會減少，將醫療人力轉為急診，或規劃為防疫急門診。

陳潤秋說，新北33家醫院提供每週843視訊門診診次，976家診所提供視訊醫療，其中391家快篩陽判定確診；29區衛生所提供遠距離診療與判定。目前，沒有發生塞車狀況。

至於兒童疫苗的接種，她說，明天中央會配發3.8萬劑兒童疫苗，會依照規劃的時間，配發到學校或診所、醫院等各接種點。配合行事曆、作息等調配，預計6月底前安排接種完畢。

媒體詢問，各縣市紛紛針對5月17日前沒收到居家隔離通知書的民眾採取補救措施，新北的作法為何。

高詩琪說，自主填報疫調系統實施後，發生全國性的系統問題，相關民眾無法填報、或填寫資料錯誤無法修改，修改次數過多遭拒絕等問題，也都不斷向中央反映並建議優化，希望中央儘速解決「居隔書棄兒」，不要影響民眾權益。尤其，資料連結的錯誤率很高，目前只能用人工處理解決，類似問題全國各縣市都會遇到。

新冠肺炎 居家隔離 快篩陽性視同確診

延伸閱讀

傳染病沒有行政界線 新北：各縣市不應相互比較

各校下週是否仍居家線上教學？ 新北27日給答案

新北確診「緩下坡」仍有2變數 長者打疫苗能領4支快篩

板橋醫療園區案送衛福部審查 最快2024年招商

相關新聞

放寬「護病比」引反彈 陳時中：三方已達成共識

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨日就「護病比」議題與護理界舉辦座談會。護理界希望衛福部能將專責病房護病比維持在上限1:...

洪峰不像其他國家 柯文哲：疫情會維持一陣子在高原期

今日全台本土8萬1852例，台北市新增本土9062例。台北市長柯文哲下午舉行防疫記者會指出，這周比感染比上周低，台灣疫情...

指揮中心引起醫護眾怒：放寬新冠肺炎專責病房「護病比」錯了嗎？

上週指揮中心發函各大醫院，為使醫院人力彈性調整，醫學中心新冠肺炎專責病房護病比自較為嚴謹的1：5，放寬至尚無疫情時的1：9。此舉引來台北市立聯合醫院企業工會號召1500名醫護及民眾連署反對，臺大醫院企業工會聲明稿更痛批，放寬護病比政策相當於政府批准更高的死亡率。昨（25）日傍晚陳時中部長緊急召開護理人員座談會，會後宣布各層級醫院專責病房護病比將以1：5為原則，1：7為上限，兒童專責病房護理師津貼再加碼。

口服藥領用人數驟降 陳時中：可能雨下太大

全台今日新增本土8萬1852例及境外55例，104例死亡再突破新高。指揮中心指揮官陳時中表示，整體疫情仍在高原期，不過確...

快篩陽性確診新制上路！部立基隆65人掛號 3人要做PCR

民眾快篩陽性可經醫師判定確診新制今天上路，衛生福利部基隆醫院表示，上午有65人持快篩陽性篩劑掛號看診，其中3人因醫師認為...

醫師指出視訊看診4大誤區 強調「這點」一定要做到

今(26)日起，快篩陽性經醫師視訊診斷即確診全民適用，民眾不僅要將快篩結果拍照上傳給醫師診斷，連同健保卡也要一同入鏡。臉書粉專「張益豪醫師/張益豪耳鼻喉專科診所」發文替民眾釐清拍照的常見錯誤，以節省醫病雙方時間。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。