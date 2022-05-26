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連3天8萬例 陳時中：疫情高原期、過去一週算平穩

中央社／ 台北26日電

COVID-19本土疫情連續3天維持8萬例，指揮中心指揮官陳時中今天表示，近期每日新增本土個案數在8萬至9萬例徘徊，疫情仍在高原期，以過去一週趨勢分析，疫情算是平穩。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，陳時中下午在疫情記者會中分析近期本土疫情走向。他說，5月18日起新增個案開始超過8萬例，19日高達9萬例，雖然後續因適逢假日，個案數一度下降到6萬多例，但24日再次回升至8萬例，每日新增個案數8萬例持續至今。

陳時中說，日前PCR採檢大約是每日12萬件，但近2天數據持續往下降，新增個案數維持8萬例，推論可能與近日雨勢比較大，看診人數較少，也可能是部分民眾想搭配今天上路的「全民快篩陽經確認同確診」新制，所以今天才看診。快篩即陽性確診實施後，上午看起來秩序都良好。

陳時中表示，大約過去一週以來疫情算是平穩，每日新增個案數大約在8萬至9萬例間徘徊，算是高原期，將持續監控國內醫療防疫量能。

據統計，全台專責、負壓病房共1萬3182床、空床5588床、空床率42.4%，台北空床率約30.1%、新北空床率約31.8%。

至於加強版集中檢疫所及加強版防疫旅館量能，53家集中檢疫所共7677床、空床數3650床、空床率47.5%；49家地方加強型防疫旅館4661床、空床數2001床、空床率42.9%。

據統計，昨天共開6666人份COVID-19（2019冠狀病毒疾病）口服藥，其中輝瑞「倍拉維」共5272人份、默沙東「莫納皮拉韋」1394人份，今年以來累計開立約5萬6287人份，包括4.4萬人份倍拉維及1.1萬人份莫納皮拉韋。

陳時中提到，全台各縣市疫苗、藥物及快篩等防疫物資數量配發充足。據統計，今年1月1日以來，疫苗已配發使用約1449多萬劑成人疫苗，兒童劑型40.2萬劑疫苗；藥物部分，瑞德西韋累計配發6.5萬劑、倍拉維52萬人份、莫納皮拉韋5.5萬人份；快篩試劑4月起至5月23日配發1558萬劑量。

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