醫師指出視訊看診4大誤區 強調「這點」一定要做到
今（26）日起，快篩陽性經醫師視訊診斷即確診全民適用，民眾不僅要將快篩結果拍照上傳給醫師診斷，連同健保卡也要一同入鏡。臉書粉專「張益豪醫師/張益豪耳鼻喉專科診所」發文替民眾釐清拍照的常見錯誤，以節省醫病雙方時間。
耳鼻喉科醫師張益豪發文表示，視訊看診會遇到一些民眾常犯下錯誤，一來一往浪費不少時間，因此整理一些民眾常見錯誤，也提醒大家在預約前要先爬文看清楚政府規定。
第一項常見錯誤，快篩盤上面沒有寫姓名跟日期。第二個則是，民眾會將快篩盤及健保卡分成兩張拍，這樣無法判斷快篩是本人的還是網路抓圖，易產生疑慮。第三個易犯下的錯誤，將全家人的健保卡和快篩盤全部一起拍，張益豪直呼「這不是連連看遊戲啦」，強調要把每一個人寫好資料的快篩盤及健保卡個別單獨拍照，獨立操作。第四個常見錯誤，有些民眾拍出的照片會異常模糊，但其實只要拍出清楚的照片就好，不用刻意開修圖效果。
最後張益豪強調，快篩盤一定要「寫上姓名及檢測日期」。若民眾使用的快篩試劑是條狀，而非盤狀，就改成在快篩旁放一張紙，寫上姓名及篩檢日期。張益豪建議用視訊看診當天或是前一天的結果，避免拿兩三天前的快篩結果請醫師判讀，因可能失真，易被醫師拒絕判斷確診。
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