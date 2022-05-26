Omicron會直接攻擊腦幹 小兒神經權威李旺祚：不要輕忽抽筋，恐是致命腦炎前兆

這波Omicron疫情爆發至今，爸媽最害怕聽到的關鍵字就是「腦炎」，累計至5月24日，台灣有15個重症兒童，其中七例腦炎；六例死亡中，五例均為腦炎，腦炎已成兒童的頭號殺手。

不過，台大兒童醫院小兒部主任李旺祚呼籲，家長不要驚慌，多謹慎注意、醫師又能即時用藥，孩子被救回來的機會很高。尤其，要特別注意這兩項：發燒、抽筋，千萬不要輕忽或誤判「抽筋」，這可能就是致命腦炎的前兆。

過去，台灣的兩波疫情，兒童確診數與重症案例相對少，政府也沒有想過要佈局兒童疫苗事宜。豈料，今年4月爆發第三波的Omicron疫情後，兒童重症、死亡問題日益嚴峻，讓許多加護病房的醫師、感染科醫師措手不及；由於兒童重症致死率高達四成，讓家有幼童的爸媽惶惶不可終日。

為何Omicron會導致兒童因腦炎而過世？家長要如何觀察孩子的變化？第一線醫師又該如何救治病童？

其實，兒童腦炎是屬於小兒神經科的範疇，小兒神經科醫師具備豐富的臨床經驗，最了解兒童腦炎的症狀，《遠見雜誌》獨家專訪台灣小兒神經科權威李旺祚，他現為台大兒童醫院小兒部主任，同時也是台灣小兒神經醫學會理事長。

他桃李滿天下，近一個月來，分布各大醫院的學生不斷請教染疫兒童的案例，發現在精準診斷後快速給藥，孩子的生命跡象趨於穩定，猶如幫醫護團隊打了一劑強心針。

圖／台大兒童醫院小兒部主任、台灣小兒神經醫學會理事長李旺祚。圖片提供／李旺祚

以下是李旺祚第一人稱的訪問摘要：

兒童是否引發腦炎？要注意這兩項症狀：發燒、抽筋

首先要呼籲家長冷靜，並非感染Omicron的兒童都會引發腦炎，也不是所有腦炎都會重症過世，很多輕症腦炎的兒童都被醫治康復出院了。雖然，目前台灣兒童因新冠得腦炎致死的個案，比腸病毒或其他疾病引發腦炎而過世的案例稍微多一點，這主要是分母變大（確診者），以及很多兒童並未施打疫苗的關係，目前累計染疫兒童近30萬，占比達二成。

根據國外的報告顯示，兒童感染新冠的症狀，主要是發燒、痙攣（抽筋），這些合併發燒與痙攣的個案，原始的武漢病毒株比例是1.3％、Delta為3％。到了Omicron變異株，這兩種症狀明顯增加，香港是11.6％、日本為9.4％。台灣雖還無研究報告，但觀察臨床的案例，應該也在一成左右。

值得注意的是，日本並無兒童腦炎死亡案例報告，今年2至3月，香港疫情爆發後，累計至今有八個兒童死亡，多數是腦炎；台灣目前是六例，五個是腦炎，預估死亡個案數還會增加中。

為何香港、台灣的兒童腦炎死亡案例會比較多？根據國外的研究報告顯示，Omicron主要侵犯上呼吸道，透過MRI（磁振造影檢查），發現Omicron在早期已造成腦幹細胞的傷害，顯示Omicron會直接攻擊腦幹，而腦幹正是中樞神經系統，掌管心跳與呼吸，這也是兒童如未能即時救治，會急速惡化死亡的原因。

還有，推估另外一個原因，可能與華人的基因有關，但，必須等日後的研究調查，才能找到答案。

Omicron會直接攻擊腦幹，醫師要特別注意有無腦炎前兆

最近，小兒神經科界普遍推論，為何Omicron會導致腦炎？可能與這株病毒主要攻擊上呼吸道有關，這裡有很多神經都會與腦幹神經核連結，導致Omicron很容易攻擊到腦幹。建議醫師接到新冠染疫幼童時，要特別注意是否有出現腦炎的前兆。

其中，熱痙攣（抽筋）是最容易被疏忽的症狀。熱痙攣是常見的兒科急診狀況，好發於5個月至6歲孩童，因幼兒腦部尚未成熟穩定，一旦發燒（38度以上），很容易引發全身抽筋，不過抽筋時間不到5分鐘，24小時內僅發作1次。一般不太會有事情，6歲以後就不會再發生了。

正因為抽筋是熱痙攣最常見的症狀，如果醫師警覺性不高，很容易輕忽、誤判。假設孩子退燒後，逐漸恢復活動力，這才是一般的熱痙攣，如發現人懶懶的、會嗜睡，就要往「腦炎」思考；還有一個觀察腦幹功能的重點是注意「眼睛」，看眼睛的靈活程度，以及心肺功能是否有異常，這些都是比較容易被疏忽的腦炎徵兆。

一旦出現這些症狀時，醫師應提早用藥，否則等惡化時再投藥，已經來不急了。如有疑慮，可以透過驗血以決定施予什麼藥物。尤其是患有慢性病的孩子，更要即早給藥。根據臨床經驗顯示，第一天、第二天用藥，治療結果天差地。最近，有一個五歲腦炎兒童即時用藥後，精神活力明顯轉好。

建議政府制訂明確指引，讓醫師能儘速投藥救治病童

不過，目前第一線醫師比較棘手的是，政府的用藥政策，以及哪些醫院才備有藥物？建議政府制訂明確的用藥指引，讓醫師無後顧之憂，能儘速投藥。除新冠抗病毒藥物外，要特別提醒還有兩種公費藥物可以使用：免疫球蛋白、Tocilizumab（免疫調節劑），這些藥物如能運用得當，可避免孩子轉為重症。

醫生是救治者，但家長才是兒童最重要的守護者。不過，切莫過於慌張，以下幾個準則，供爸媽參考。

疫情前，家長不太會24小時關注孩子，其實，多數嬰幼兒睡覺時都會出現「肌抽躍」，這是一種突發性、快速且短暫的肌肉不自主抽動，通常很快就會結束。全身很多部位都會出現，尤以手腳最常見，發作頻率不規則，睡覺時居多，是一種正常的生理現象。

現在，因為疫情關係，家長一有風吹草動就很緊張，該如何分辨肌抽躍？最簡單的方法就是，白天孩子清醒時，是不是持續出現肌抽躍，此時就要注意送醫。

總之，當兒童符合施打疫苗時，家長千萬不要遲疑，一定要帶孩子去注射；再來是，孩子如是早產兒，或患有自體免疫疾病，腦性麻痺、神經、腎臟、或先天性心臟病等疾病的幼兒，如果出現發燒、抽筋，活力又比較差時，趕緊到醫院治療。健康的孩童也一樣，如出現發燒、抽筋，退燒後，懶懶得又嗜睡，也要送醫觀察。

特別要強調的是，Omicron確實會造成兒童腦炎，但並非人人都是重症，很多都是輕症，如果台灣的藥物充足，有明確的用藥指引，醫師謹慎診斷後，能即時決策給藥，確實可有效降低兒童重症的機率。

（本文出自2022.5.26《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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