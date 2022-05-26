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陳時中令速發津貼 護理師嘆：110年的都沒收到

中央社／ 台北26日電

為解決專責病房護理師血汗困境，衛福部決議限縮護病比、聘護佐照顧確診者，並令如實發放津貼。但有護理師感嘆連去年的津貼都沒收到，很多人今年索性不加入專責團隊。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，全台專責病房收治大量中重症患者，專責病房護理師不僅要負責醫療照顧，還要打理患者日常生活，如餵食、翻身、擦澡等，經常一上班就是12小時，沒空吃飯、喝水、上廁所。

由於許多醫護相繼染疫、人力緊繃，中央流行疫情指揮中心日前將專責病房護病比從1：5放寬到1：12，也就是1名護理人員最多要照顧12名確診病患，令護理師大喊吃不消，衛福部長陳時中昨天邀集相關護理團體座談，了解第一線困境。

為減輕護理人員負擔，衛福部研議由醫院增聘護佐，進入專責病房照顧確診者。

一名因事涉敏感、不願具名的第一線護理人員向中央社記者表示，現在只要有患者從加護病房轉出，醫院內看護都會問：「這有隔離嗎？」只要曾經確診過都很難找到看護，更別說要進入專責病房照顧。

護理人員更指出，一旦沒有看護，患者就只能繼續卡在加護病房，急診裡真正需要病床的病人也無法轉入加護病房。

另一名護理人員也表示，今年護理人力緊繃還有2大重要原因，一是去年沒收到政府允諾的津貼，二是跨科照顧困境。

去年疫情嚴峻期間，衛福部曾允諾對專責病房護理人員，發放每人每班1萬元津貼，但這名護理人員反映，去年的津貼「一毛錢都沒收到」，不滿他們盡心盡力照顧確診者，忙了2個月卻沒有拿到該有的津貼，因此很多護理人員今年不願意再回到專責病房，醫院只好再招募其他沒有COVID-19重症照顧經驗的護理師投入專責病房。

另外，這波本土疫情中包括許多孕婦、幼兒染疫，但專責病房缺乏專科化且「隔科如隔山」，不少護理師反映他們根本不是專科，卻要照顧孕婦和新生兒，呼籲專責病房應規劃專責區域，而非廣設病房卻用非專科護理人力填塞。

衛福部護理及健康照護司司長蔡淑鳳接受中央社記者訪問時坦言，衛福部雖然希望找護佐進入專責病房幫忙照顧，但人從哪裡來確實是個問題，因此衛福部補助以市價2倍的行情，以每班5000元增加誘因，由醫院負責找人和訓練，盼每名護佐能夠照顧4到6名重症病人，強調「再難還是要試試看」。

至於護理師被調配照顧兒科、產科患者，蔡淑鳳說，醫院調派人力時都會盡可能以原本的專科為主，但人力真的有限，無法完全符合護理師的專科。

有關去年津貼沒發的問題，蔡淑鳳指出，陳時中昨天已宣示，若津貼應發未發將嚴懲，護理人員也可運用「護理職場爭議通報平台」通報。

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