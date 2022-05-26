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快篩陽即確診上路 戶外篩檢站人潮明顯減少

攝影中心／ 記者曾學仁／即時報導
「快篩陽即確診」今天上路，醫院的戶外篩檢前來篩檢民眾明顯減少許多。記者曾學仁／攝影
「快篩陽即確診」今天上路，醫院的戶外篩檢前來篩檢民眾明顯減少許多。記者曾學仁／攝影

「快篩陽即確診」今天上路，指揮中心指揮官陳時中表示不分年齡及族群，經醫事人員確認，或由醫事人員執行抗原快篩結果陽性者，即可研判為確定病例，不需再做PCR，但如果有些狀況要做PCR還次可以到篩檢站採檢，醫院的戶外篩檢前來篩檢民眾明顯減少許多。

新冠肺炎

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