影／盧秀燕：全市250處快篩陽得來速 今起提供看診給藥

中央流行疫情指揮中心昨天宣布快篩陽等同PCR陽性確診，台中市長盧秀燕表示，中市因應，原來的「PCR得來速」全部轉型為「快篩陽確認得來速」可為民眾確認、看診及給藥，另有224家醫療院所的得來速，全台中超過250家可就近服務，且陸續增加中。

盧秀燕說，包括原很多市民詢問，快篩陽可以到哪裡大型社區PCR採檢站、親子得PCR來速、診所得來速等，全數轉型「快篩陽確認得來速」可確認、看診及給藥。

因資訊很多，中市衛生局製作QR code，如有需要的民眾，可以上市府官方LINE等網址掃碼，了解醫療診所及得來速位置，就近得到服務。 中市衛生局製作QR code，如有需要的民眾可以上市府官方LINE等網址掃碼。圖／新聞局提供

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