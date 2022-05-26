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「快篩陽＝確診」6情況可做PCR 台大醫曝圖卡中這一點是救命關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
「快篩陽性即確診」自今天起正式上路。圖為22日中正紀念堂防疫急門診，民眾在現場等待領藥及PCR檢測。記者侯永全／攝影
「快篩陽性即確診」自今天起正式上路。圖為22日中正紀念堂防疫急門診，民眾在現場等待領藥及PCR檢測。記者侯永全／攝影

指揮中心於昨（25）日宣布，今天（26日）起「快篩陽性即確診」適用於全民，並附圖指出，當民眾遇到6點情況時仍可到院做PCR。台大醫院急診醫學部主治醫師李建璋對此政策表示贊同，「很開心指揮中心對PCR使用做出正確調整」，且強調「僅有一點」可救更多條命。

「快篩陽性即確診」自今天起正式上路，民眾只要快篩陽性，再由醫事人員確認就等同確診，可經醫師評估是否開立口服藥物。不過根據指揮中心發布的「PCR採檢條件調整表」，若遇到以下6種情況也能檢驗PCR：

1.醫事人員執行抗原快篩時，對於快篩結果判斷有疑慮時。

2.民眾自行進行快篩檢測，但醫師與病患對於抗原快篩陽性結果無法達成共識時。

3.快篩陽性之確診者於隔離治療期間有住院需求時。

4.快篩陰性，但臨床醫師懷疑為新冠感染症狀時，特別是有新冠重症風險因子之對象。

5.快篩陽性之第一線醫療工作人員必要時可於24小時內以PCR複驗。

6.快篩陽性也可至社區篩檢站PCR採檢。

PCR採檢條件調整。圖／中央疫情中心提供
PCR採檢條件調整。圖／中央疫情中心提供

李建璋在個人臉書指出，第4點「快篩陰也可做PCR」無疑是救命關鍵，並解釋這6點的白話大意就是，「快篩陽理論上是很準，但是現在各家品牌快篩良莠不齊，所以還是會有不準，如果想用PCR再確認一下，是可以的」，他也肯定此舉能及時挽救更多性命，「快篩陽都偶而不準了，快篩陰當然更不準，有症狀的高危險群，如果快篩陰，要趕快使用PCR確認，才不會延誤給藥」

新冠肺炎 快篩陽性 PCR

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