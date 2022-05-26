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今年「每天8萬例」和「去年三級警戒」哪個慘？網一句話曝真相

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為餐廳入口掛著大大的全面防疫的標語，提醒客人要戴口罩注意清潔，希望撐過這波疫情。記者邱德祥攝影／報系資料照
圖為餐廳入口掛著大大的全面防疫的標語，提醒客人要戴口罩注意清潔，希望撐過這波疫情。記者邱德祥攝影／報系資料照

台灣這波疫情大爆發，從5月18日突破8萬例以來，平均每天超過8萬人確診，民眾人心惶惶，自發性減少外出及餐廳內用。有網友在ptt發文，他說開餐飲業的朋友抱怨現在生意超慘，但他看還是很多人買外帶，常去的健身房也仍有一堆人脫口罩運動，「現在真的有比去年三級警戒慘嗎？」網友說出真相，「我愛吃的店還是要等很久」。

原po表示，他家巷口的小吃店，即使內用人數變少，但每天還是有很多客人會改外帶。而健身房也不像去年都停業，「有氧區可能人少一點，可是重訓區人還是一堆耶...大家都脫口罩練，根本沒人在鳥疫情」。他甚至質疑會不會是「朋友開的店不好吃吧？」

po文一出，多數人都覺得今年更慘。「我現在只訂便當和在家吃，應該真的慘」、「真的蠻慘的，門市來客少了九成，捷運還減班，真的不要自欺欺人」、「已經收掉一堆，撐著的還坐不滿」、「已經兩個月沒有去餐廳內用了」、「餐廳老闆都快哭了，這個三級政府喊解封都沒用，老百姓幫主動升的」。

有人覺得去年更慘，「去年比較慘，去年完全不進公司，今年周周都去個一兩天」、「去年三級台灣人都還沒打疫苗，當然是去年比較慘」、「去年街上都沒人，路邊停車位都空的。今天出門還找不到停車位」、

也有人指出疫情當頭，但民以食為天，「我愛吃的店還是要等很久」、「我這邊一堆店晚餐時間都是排隊一條龍」、「去年防疫便當吃很爽，今年少很多，還沒去年慘」、「拉麵一樣排隊啊」、「我家旁邊的摩斯漢堡早上9點就8分滿了，然後一直滿滿的內用」。

也有人提出另類觀點，「我猜是通膨漲價，不少人乾脆自己煮省錢吧」、「今年買什麼都貴，我去超市專挑即期品了，但價格還是比去年高很多」。有人認為是因為太多人染疫，「因為人都被被隔離了吧」、「一天幾萬患者居家隔離怎麼會沒差，走在路上的人明顯少一半以上」。

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