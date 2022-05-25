衛福部、護理團體開會3大共識 盼解決血汗爭議
COVID-19患者大增，護理師忙到連吃飯、上廁所的時間都沒有。衛福部長陳時中今天邀護理團體座談，達成3點共識，包括限縮專責病房護病比、兒科津貼加成並增聘護佐協助照顧工作。
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，確診病例大增，中央流行疫情指揮中心日前將專責病房護病比從1：5放寬到最多1：12，原本是希望讓醫院在人力調度上更彈性，最後卻導致護理人員天天加班，忙到連吃飯、上廁所的時間都沒有。所謂「護病比」就是每名護理人員照顧的病患人數。
陳時中今天下午邀護理團體、北中南東應變醫院護理師以及疫情重災區的北北桃主要醫院、護師工會等團體座談，瞭解第一線護理照護工作困境，達成3大共識。
衛福部護理及健康照護司司長蔡淑鳳晚間接受中央社記者訪問時表示，首先，為了確保護理人力負荷，決議限縮專責病房護病以1：5為原則，若人力調度真的出問題也不得超過1：7。
蔡淑鳳說，其次是針對兒科困難照護個案，將加成50%津貼；第3，由於目前住院大多是中高齡的重症個案，翻身、擦澡、餵飯全要護理師一肩扛下，因此將推動Skill-Mixed照護模式，由醫院以高於市價行情聘請、訓練護佐，負責照顧住院確診者的生活所需，盼讓護理師回歸專業醫療照顧。
蔡淑鳳指出，未來也將持續落實急重症分流，並和地方政府合作，降低醫院執行輕症居家照護業務的比例，轉由基層院所分擔，衛福部長陳時中也裁示，對於該給的津貼也將盡快發放，否則將懲處。
蔡淑鳳強調，如護理人員受到不公平對待，可透過「護理職場爭議通報平台」向衛福部反應，該平台上線至今，累計接獲1766件通報，其中56%涉違反「勞基法」，裁罰率達16%、結案率95%，爭議類型以防疫物資、津貼、獎金發放、工作環境及負荷為主，衛福部將善盡保護吹哨者責任，盼護理人員安心檢舉違規。
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