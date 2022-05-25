因應快篩陽即確診 苗縣4社區採檢站轉型得來速站

苗栗縣政府今天表示，因應26日起全民適用「快篩陽性經醫師確認即為確診」，縣內4處社區PCR篩檢站將保留轉為診斷和開藥得來速站，視確診個案病況衡酌是否開立抗病毒藥物。

中央流行疫情指揮中心今天公布，自明天起，修訂COVID-19病例定義，不分年齡、族群民眾使用家用抗原快篩試劑檢測結果陽性，經醫事人員確認即為確定病例。

苗栗縣政府發布新聞稿表示，因應快篩陽診斷即確診措施，縣內4個社區PCR篩檢站規劃保留轉為診斷和開藥得來速站；醫院防疫急門診也將轉型為診療確認快篩陽性為主，採檢PCR為輔，提供有症狀民眾藥物緩解症狀以及提供65歲以上及慢性病適用資格者抗病毒藥物，醫院設置兒童就醫綠色通道仍會保留。

縣府衛生局指出，若醫師與病人無法合意以快篩陽性判定確診時，可以現場再執行快篩檢測或PCR檢測，另強調，並非所有確診者都需要服用抗病毒藥物，仍須經醫師診斷評估。

苗栗縣今天新增新確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）1818例，全縣18鄉鎮市有6個鄉鎮市確診人數破百。

縣府表示，輝瑞兒童疫苗今天開打，苗栗縣5至11歲人口數為3萬3371人，24日獲中央配發1萬7000劑（1700瓶），約占可施打人數的51%，衛生局將疫苗6成配發至合約醫療院所、4成留校園集中接種，因家長預約踴躍，已持續向疾管署爭取多撥配疫苗數量，以提升學童防護力。

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