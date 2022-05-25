全民「快篩陽=確診」上路 誰要PCR？確診後怎領藥？8大QA一看就懂

本土新冠疫情升溫，中央流行疫情指揮中心持續滾動式調整相關防疫政策。指揮官陳時中今（25）日也宣布「快篩陽性視同確診」將在26日正式上路，《聯合新聞網》為讀者整理系列問答，讓你一看就懂。





「快篩陽即確診」5月26日起上路，不分年齡及族群，只要經醫事人員確認，或由醫事人員執行抗原快篩結果陽性者，即可研判為確定病例，不需再做PCR。





目前開放「視訊醫療」、「現場看診評估」兩種管道。民眾可使用健保快易通、健康益友APP等預約視訊診療，亦可前往社區篩檢站、醫療院所（含衛生所），讓醫師人員鑑定。





自行快篩陽性後，於判讀陽性之檢測卡匣/檢測片，寫上檢測者姓名及檢測日期，並將檢測判讀後之檢測卡匣/檢測片及健保卡放在一起拍照，配合於醫師視訊或現場評估時出示判讀陽性之檢測卡匣/檢測片。

若民眾外出請醫師確認，同樣須於判讀陽性之檢測卡匣/檢測片，寫上檢測者姓名及檢測日期，並以夾鏈袋或塑膠袋密封包好，攜帶至社區篩檢站、醫療院所（含衛生所）。外出時務必佩戴口罩，請勿搭乘大眾交通工具，可自行開車、騎車、步行或家人親友接送（雙方應全程佩戴口罩）。





新制上路後，民眾可前往PCR採檢的狀況有六項，包括：





並非所有確診者都可領藥！快篩陽性民眾利用實地或遠距診療，經醫師診斷確診，並評估符合抗病毒藥物，或視病情開立相關症狀藥物後，持醫師開立處方籤方可領藥。

另外民眾在看診前，可先確認自身是否符合領取抗病毒藥物的條件、是否為口服抗病毒藥物的適用對象：

台灣目前公費新冠抗病毒口服西藥分別有輝瑞「Paxlovid」、默沙東「莫納皮拉韋（Molnupiravir）」兩種，皆須經醫師開立處方籤，不提供民眾自費購買。

另外，因應口服抗病毒藥「莫納皮拉韋」目前主要用於長照機構和洗腎診所，腎患者需要透過洗腎診所開藥，再透過「醫院對醫院」跟「診所對醫院」去領藥回來發給自己病人，不提供親友代看診領取。

中藥部分則有「清冠一號」，目前公、自費皆有，仍須中醫師開立處方籤領取，如何取得可看這裡，並上「公費清冠一號動態查詢表」查看1391家中醫院所的清冠一號庫存資訊。





需注意的是，目前僅接受「紙本實體處方籤」，以及「使用健康益友APP取得之電子處方籤」，不接受其餘以電子方式傳遞之處方籤，如：拍照、傳真傳遞，因此，若非使用健康益友APP之視訊看診民眾，請聯繫親朋好友代為領取處方籤及藥物。

若就醫院所為藥物配賦點（全台設有防疫門診且配賦Paxlovid醫院一覽），可逕行領藥；若非藥物配賦點，可持釋出處方籤至配賦點領藥。

使用視訊診療的民眾則可利用健康益友APP，上「藥師全聯會網頁」，查閱參與送藥到府的一千九百多家藥局，即可到五十七家核心藥局領藥，執行送藥到府。

特例：若為65歲以上長者，快篩陽性後，則可攜帶快篩檢測卡匣就近至醫療院所或衛生所請醫師現場評估確認。

另外，指揮官陳時中也表示，未來大型社區採檢站將隨之轉型，採檢站預計變成三合一站，可以協助診斷、確診，遇到重症高風險個案，可協助開立口服抗病毒藥物，同時一併領取症狀用藥。





一、民眾經醫師評估確定確診後，依留下的手機號碼或是健保投保給的手機號碼，疾管署會透過號碼「0911-514-588」傳送簡訊至確診者手機，當中附有自主回報系統網址，確診者進入連結輸入身分證號碼後六碼做驗證，就可以填報相關資料。

二、亦可經由健保快易通APP登入「健康存摺」後，於「COVID-19疫苗接種／病毒檢測結果」功能的「明細」頁籤，查看「PCR檢測結果」，若是陽性個案，可直接點選「COVID-19確診個案自主回報系統」連結。

確診者如未能於「COVID-19確診個案自主回報疫調系統」回報相關疫調資料，則於衛生主管單位防疫承辦窗口連繫後，配合填寫。





務必觀察自身症狀變化，若出現喘、呼吸困難、持續胸痛、胸悶、意識不清、皮膚或嘴唇或指甲床發青等症狀，立即通知所在地政府衛生局或撥打119就醫，以119救護車為原則，或指示之防疫計程車、同住親友接送或自行前往 (如步行、自行駕/騎車)等方式為輔。

有其他症狀或醫療諮詢需求，請以手機APP或電話專線聯繫遠距醫療或居家照護醫療團隊評估。

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