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5歲以下尚無疫苗可打 莊人祥：莫德納已送資料

聯合報／ 記者楊雅棠陳雨鑫沈能元鄒尚謙／台北即時報導
莊人祥表示，輝瑞和莫德納疫苗都針對五歲以下幼兒向各國送EUA資料中，國內也有收到莫德納送的六歲以下適應症的資料。圖／指揮中心提供
莊人祥表示，輝瑞和莫德納疫苗都針對五歲以下幼兒向各國送EUA資料中，國內也有收到莫德納送的六歲以下適應症的資料。圖／指揮中心提供

新冠肺炎致兒童重症頻傳，但五歲以下兒童至今仍無疫苗可接種，家長心急如焚。指揮中心發言人莊人祥表示，輝瑞和莫德納疫苗都針對五歲以下幼兒向各國送EUA資料中，國內也有收到莫德納送的六歲以下適應症的資料。

莊人祥會後說，莫德納提交的適應症年齡為六個月至六歲，劑量為原本成人劑型的四分之一。不過因為才剛結束臨床試驗，各國也都還未通過EUA，最快恐要等到7月才有譜。

不過，他說，在沒有疫苗前，家長若發現幼兒不舒服，就不要送去幼兒園上課，也應儘速給醫師觀察、診斷。

指揮官陳時中表示，家裡若有小孩，長輩也可以先打疫苗，可以保護家中沒辦法打疫苗的小孩，衣物清洗也應分離，並做好勤洗手和健康監測。

兒童疫苗配送劑型昨已配送，本來安排是學校接種為主，學校施打為主，合約院所為輔，但因為多間學校停課，整體安排沒有那麼順暢，而有些合約院所配發量較少，所以預約很快滿或是排隊辛苦。但陳時中說，數量一定足夠，5月30日還有33萬劑輝瑞兒童疫苗再到貨，6月會再配發。現在合約院所少。

針對兒童重症頻傳，醫療應變組組長石崇良也表示，資料分析18歲以下確診占20%，國外統計兒童染疫後重症率0.03％至0.07％，也就是萬分之3到7，以國內兒童重症分析，沒有高於國外統計。

但因應近日併發腦炎兒童臨床進程非常快速，為了要提升個案照顧量能，因此專責加護病房從21床加開到100床，以兒童醫院、醫學中心為主收治這些重症個案，盡可能搶救。除了重症部分也有重度急救責任醫院、綠色通道醫院，超過100家。目前大概23位在加護病房，量能還很充足；也呼籲家長不用過度恐慌，根據注意事項，密切觀察孩子變化。

兒童疫苗配送。圖／指揮中心提供
兒童疫苗配送。圖／指揮中心提供

各縣市BNT預計開打日。圖／指揮中心提供
各縣市BNT預計開打日。圖／指揮中心提供
擴大兒童專責病房及專責ICU開設。圖／指揮中心提供
擴大兒童專責病房及專責ICU開設。圖／指揮中心提供

新冠肺炎 莫德納疫苗 莊人祥

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