快篩陽取代確診明上路 陳建仁：所有防疫都需滾動檢討

台北市長柯文哲在五月上旬呼籲中央將「快篩陽性形同確診」，以節省PCR採檢量能，但當時前副總統陳建仁反駁應該「回去好好讀書」，並推薦「流行病學：原理與方法」一書。不過中央近日也採取「快篩陽性形同確診」，明天開始全民適用。

陳建仁今天接受「齊有此理」網路專訪，他表示，當一個疾病盛行率很低，快篩試劑的敏感度跟特異度都不是百分之百，當盛行率愈來愈高，快篩陽取代PCR陽性就有它的道理，因此指揮中心最早說快篩陽可以取代確診的人，就是居家隔離的人。

陳建仁說，所有防疫措施都需要滾動式檢討，不要只是相當然爾，盛行率越高，快篩陽取代確診是可行必要，但盛行率很低，就像去年大家想要普篩，那篩出來假陽性就比真陽性還多，會占用醫療量能。

對於日前蔡英文總統舉行防疫會議沒有找雙北市長挨批，陳建仁說，當時都是按照專業的情況來討論，所以當時是專家諮詢，那時雙北相當忙碌，所以討論過程完全就Omicron來了如何做好因應等，因此開完會才有「重症清零，輕症加強管理」這樣的措施，完全是專業討論經驗分享，不是討論政治問題。

主持人問，所以沒有排除柯文哲？陳建仁說，「我想這是想像力豐富吧。」

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