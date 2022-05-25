快訊

端午節有火車搭了！台鐵工會宣布暫緩端午不加班活動

全民快篩陽即確診明上路 「6狀況」仍可做PCR

國民黨提名人選出爐！蔣萬安、許淑華、謝國樑參選台北南投基隆

影／等不及兒童BNT校園開打 高雄家長衝院所：先打先贏

聯合報／ 記者徐如宜／高雄即時報導
學童到診所接種兒童BNT疫苗。記者徐如宜／攝影
學童到診所接種兒童BNT疫苗。記者徐如宜／攝影

中央分配高雄6.7萬劑兒童BNT疫苗，目前到貨3萬劑，國小校園預計30日陸續展開，不少家長等不及，今天帶著孩子衝到少數有兒童BNT的醫院診所搶打。有的小朋友哇哇大哭，家長看了捨不得，但覺得打了比較安心；排不到的家長很心焦，等校園打可能還要10天、半個月。

高市府針對幼兒園大班5歲兒童BNT疫苗接種也有特別安排，因為專家建議2016月5月24日至2017年5月25日出生的5歲孩童，建議還是要到醫院接種。

市府昨晚8點已經開放5歲幼兒疫苗預約網站，疫苗接種特別門診包括高醫、小港醫院、杏和醫院、旗山醫院、國軍高雄總醫院岡山分院、聯合醫院、大同醫院以及健仁醫院。還有高雄市301家合約院所也可預約，採雙軌制，以分流接種人數。

高雄今天有少數醫院和診所先開打兒童BNT，高雄阿嬤陳素真戴著孫子到七賢路大心診所排隊，還好排到了。她在國小的健康中心當志工，最近各國小校園疫情頻傳，小朋友曝露在病毒風險中，家長很是擔心，之前校園接種莫德納，她搖搖頭不讓孫子打；等到校園接種兒童BNT還不知要等多久，所以還是先到診所打比較安心。

大心診所醫師何宇苓先為小朋友問診，了解健康狀況及最近是否有用藥，並提醒接種完後要現場靜坐觀察，身體沒有異樣再離開。何宇苓表示，雖然家長接種心情殷切，但診所只能依配賦的劑數，盡量為親子服務。

學童到診所接種兒童BNT疫苗。記者徐如宜／攝影
學童到診所接種兒童BNT疫苗。記者徐如宜／攝影
大心診所醫師何宇苓先為小朋友問診，了解健康狀況及最近是否有用藥。記者徐如宜／攝影
大心診所醫師何宇苓先為小朋友問診，了解健康狀況及最近是否有用藥。記者徐如宜／攝影

新冠肺炎

延伸閱讀

影/桃園BNT入校開打 僑愛42%學童打率超過莫德納

新北5.7萬劑兒童BNT到貨 今4所國小學童先打

高雄山區多雨 南橫公路沿線落石、樹倒情形增加

荔枝量少價高 ！高雄警「護荔」大動員捍衛農民心血

相關新聞

全民快篩陽即確診明上路 6狀況可PCR

「快篩陽即確診」明起上路，指揮中心指揮官陳時中表示，5月26日起，不分年齡及族群，經醫事人員確認，或由醫事人員執行抗原快...

自然感染保護力如打疫苗？國際研究公布兩者差異

「自然」期刊最新研究顯示，從未接種疫苗者感染Omicron痊癒後雖有抗體，但對其他病毒株保護力有限，相較之下，接種疫苗後...

快篩陽性、接觸者隔離 數位證明今上路

之前有民眾反映，確診通報後健保快易通已經上傳資料，但數位健康證明至今未將快篩陽性即確診的證明列入。指揮中心宣布，今起數位...

快篩陽＝PCR陽性確診明上路 指揮中心訴說決策三大邏輯

這波疫情從4月下旬以來，一直有反應希望快篩陽視同PCR陽性確診，政策考量方面，指揮中心醫療應變組長石崇良表示，如此作法可...

竹縣兒童BNT疫苗校園開打 尖石新光國小31生首波接種

全台5至11歲兒童BNT疫苗今天起開打，新竹縣國小校園集中接種同步上路，考量偏鄉交通不便，縣府率先規劃學生數較少的尖石鄉...

快篩陽取代確診明上路 陳建仁：所有防疫都需滾動檢討

台北市長柯文哲在五月上旬呼籲中央將「快篩陽性形同確診」，以節省PCR採檢量能，但當時前副總統陳建仁反駁應該「回去好好讀書...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。