影／等不及兒童BNT校園開打 高雄家長衝院所：先打先贏

中央分配高雄6.7萬劑兒童BNT疫苗，目前到貨3萬劑，國小校園預計30日陸續展開，不少家長等不及，今天帶著孩子衝到少數有兒童BNT的醫院診所搶打。有的小朋友哇哇大哭，家長看了捨不得，但覺得打了比較安心；排不到的家長很心焦，等校園打可能還要10天、半個月。

高市府針對幼兒園大班5歲兒童BNT疫苗接種也有特別安排，因為專家建議2016月5月24日至2017年5月25日出生的5歲孩童，建議還是要到醫院接種。

市府昨晚8點已經開放5歲幼兒疫苗預約網站，疫苗接種特別門診包括高醫、小港醫院、杏和醫院、旗山醫院、國軍高雄總醫院岡山分院、聯合醫院、大同醫院以及健仁醫院。還有高雄市301家合約院所也可預約，採雙軌制，以分流接種人數。

高雄今天有少數醫院和診所先開打兒童BNT，高雄阿嬤陳素真戴著孫子到七賢路大心診所排隊，還好排到了。她在國小的健康中心當志工，最近各國小校園疫情頻傳，小朋友曝露在病毒風險中，家長很是擔心，之前校園接種莫德納，她搖搖頭不讓孫子打；等到校園接種兒童BNT還不知要等多久，所以還是先到診所打比較安心。

大心診所醫師何宇苓先為小朋友問診，了解健康狀況及最近是否有用藥，並提醒接種完後要現場靜坐觀察，身體沒有異樣再離開。何宇苓表示，雖然家長接種心情殷切，但診所只能依配賦的劑數，盡量為親子服務。 學童到診所接種兒童BNT疫苗。記者徐如宜／攝影 大心診所醫師何宇苓先為小朋友問診，了解健康狀況及最近是否有用藥。記者徐如宜／攝影

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