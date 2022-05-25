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自然感染保護力如打疫苗？國際研究公布兩者差異

中央社／ 台北25日電
圖為護理人員在疫情期間等協調工作人員、安排確診病患收住院情形。圖／聯合報系資料照片
圖為護理人員在疫情期間等協調工作人員、安排確診病患收住院情形。圖／聯合報系資料照片

「自然」期刊最新研究顯示，從未接種疫苗者感染Omicron痊癒後雖有抗體，但對其他病毒株保護力有限，相較之下，接種疫苗後再染Omicron更能擴增抗體廣度，顯示接種疫苗仍有必要。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，接種疫苗是降低重症、死亡重要利器之一，但近來有人主張透過自然感染代替打疫苗，究竟自然

感染後帶來的保護力如何、是否和疫苗相當，引發各界議論。

台灣科技媒體中心近日發布新聞稿指出，根據國際知名期刊「自然」（Nature）18日發表最新研究，從未接種疫苗者在感染Omicron痊癒後獲得的抗體，對於其他變異株的保護力仍相當有限，相較之下，接種疫苗帶來的保護力更為全面。

這項研究共收集18名Omicron染疫個案血清，其中8人曾接種2劑或3劑的mRNA疫苗，10人從未接種任何一劑疫苗，並以感染原始武漢株、Delta變異株、Omicron變異株的小鼠進行測試，量測體內病毒量、免疫細胞表現和發炎激素。

研究發現，曾接種2劑以上疫苗者的血清不只可對抗Omicron，也能對抗其他病毒株；從未接種疫苗者感染Omicron痊癒後的抗體，只對Omicron保護效果較好，若遇上原始武漢株、Delta變異株，保護力將降低15至20倍。

陽明交通大學微生物及免疫研究所退休教授黃麗華認為，這項研究顯示，人體在感染Omicron變異株痊癒後，產生的抗體可普遍提高疫苗對抗各種變異株的能力，也就是拓展抗體的廣度，未來疫苗設計時或許可加入Omicron的棘蛋白，做成雙價或多價型疫苗來增強廣效性。

中央研究院分子生物研究所特聘研究員賴明宗指出，由於這篇研究並未進行活體保護力相關試驗，只能確認沒有接種疫苗者感染Omicron後，無法產生能夠對抗其他變異株的抗體，但實際保護力並不清楚，對於未來新型變異株是否有效也是未知數。

賴明宗表示，除了自然感染能夠增加疫苗帶來的抗體廣度，另一篇刊登在「細胞」（Cell）期刊的研究發現，接種第3劑疫苗也能夠增加抗體廣度。

兒童COVID-19疫苗近日展開接種，不少家長相當猶豫。長庚大學臨床醫學研究所教授顧正崙說，兒童染疫後重症機會雖不高，疫苗也無法完全保護幼童不被感染，但接種疫苗後才感染，可望誘發更好的免疫反應，降低重症風險。

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