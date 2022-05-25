蔡總統視察北市非新北？蔡壁如：肯定北市防疫有成

雙北市長近日因防疫議題與中央互槓，並批蔡英文總統不重視雙北，蔡總統昨也安排行程，邀北市副市長黃珊珊共同視察北榮。對此，民眾黨立委蔡壁如今受訪時表示，總統到地方視察，「慰問大於實質」，至於總統先選擇到北市而非新北？她則認為，這是肯定台北市防疫有成。

蔡壁如指出，大染疫時代來臨，雙北染疫數最多，但蔡總統去綠營執政縣市，卻不到雙北，這是兩市市長的疑惑。她也表示，總統到地方視察，慰問大於實質，昨天總統選擇跟黃珊珊去台北榮總看第一線，讓第一線醫護有感受到總統關懷。

至於總統先選擇到北市而非新北，是否有綠白合可能？蔡壁如說，總統先選擇到北市，是因總統肯定台北市防疫，知道台北市開了很多篩檢站、車來速，除感謝醫護人員，也是肯定台北市防疫有成，且總統跟黃珊珊過去也有熟識，因為黃的兄長黃曙光在民進黨政府裡，「不用想太多，就防疫來說，總統應該覺得台北市防疫做很好，來慰問第一線醫護」。

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