北士科快篩陽「車來速」篩檢站 呼籲避開中、晚餐時段

各縣市陸續開放5至11歲孩童施打Pfizer-BioNTech（BNT，輝瑞）兒童新冠疫苗；6至11歲則可接種成人劑型的半劑量Moderna（莫德納）。兒童疫苗比照12～17歲青少年BNT接種模式，可採「校園集中接種」或「合約醫療院所接種」進行。

2022-05-25 11:32