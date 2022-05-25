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北士科快篩陽「車來速」篩檢站 呼籲避開中、晚餐時段

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
北士科快篩陽急門診「車來速」篩檢站上午車潮不多。記者蘇健忠／攝影
北士科快篩陽急門診「車來速」篩檢站上午車潮不多。記者蘇健忠／攝影

指揮中心宣布快篩陽性經醫師診斷後可判定為確診，最快將於本周開始實行。位於台北市北士科快篩陽急門診「車來速」篩檢站，上午車潮明顯減少許多，現場醫護人員呼籲來PCR民眾，請避開中餐與晚餐車潮擁擠尖峰時段，多利用上午與下午離峰時段。

北士科快篩陽急門診「車來速」篩檢站上午車潮不多，現場醫護人員呼籲來PCR民眾，請避開中餐與晚餐車潮擁擠尖峰時段。記者蘇健忠／攝影
北士科快篩陽急門診「車來速」篩檢站上午車潮不多，現場醫護人員呼籲來PCR民眾，請避開中餐與晚餐車潮擁擠尖峰時段。記者蘇健忠／攝影
北士科快篩陽急門診「車來速」篩檢站上午車潮不多，現場醫護人員呼籲來PCR民眾，請避開中餐與晚餐車潮擁擠尖峰時段，多利用上午與下午離峰時段。記者蘇健忠／攝影
北士科快篩陽急門診「車來速」篩檢站上午車潮不多，現場醫護人員呼籲來PCR民眾，請避開中餐與晚餐車潮擁擠尖峰時段，多利用上午與下午離峰時段。記者蘇健忠／攝影
北士科快篩陽急門診「車來速」篩檢站上午車潮不多，現場醫護人員呼籲來PCR民眾，多利用上午與下午離峰時段。記者蘇健忠／攝影
北士科快篩陽急門診「車來速」篩檢站上午車潮不多，現場醫護人員呼籲來PCR民眾，多利用上午與下午離峰時段。記者蘇健忠／攝影

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