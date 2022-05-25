快篩陽即確診明上路 侯友宜已準備好：總算要全面實施

中央預計5月26日快篩陽視同確診全面上路，新北市長侯友宜說，呼籲中央開放不限對象快篩陽視同確診，反映近一個月，總算要全面實施了，新北也做好準備，包括增加遠距門診、親友代為門診、社區篩檢站轉型及防疫急門診轉型。

侯友宜今早赴江翠社篩站視察調整作業指出，快篩陽視同確診全面實施後，民眾快篩陽可直接透過遠距視訊診療、防疫急門診、親友代為門診等管道，由醫事人員確認後視同確診並完成通報，除有疑義外，不必再採檢PCR，簡化通報流程，減輕民眾及第一線醫護負擔，讓確診民眾獲得及時照護。

侯指出，新北也做好準備，包括增加遠距門診、親友代為門診、防疫急門診轉型及社區篩檢站轉型。其中社篩站轉型，部分為有疑義者採檢PCR，部分轉型為防疫急門診，像是江翠篩檢站就轉型做防疫急門診。侯說，從5月1日便不斷呼籲中央一次到位，開放不限對象快篩陽視同確診，反映近一個月後，總算要全面實施了。

新北市立聯合醫院長項正川則說，新北聯醫從去年至今累計採檢人數達27萬3千人次，板橋江翠篩檢站更因應疫情民眾需求，5月11日起更加設防疫急門診服務，目前每天PCR採檢量1000人次、中西醫門診500人次。快篩陽視同確診實施後，原來的PCR採檢和防疫急門診將調整，為快篩陽判讀、有疑義採檢及中西醫門診與領藥服務，預計每日服務人數達1800人次。 新北38處社篩站轉型，部分為有疑義者採檢PCR，部分轉型為防疫急門診。圖／新北新聞局提供 中央預計5月26日快篩陽視同確診全面上路。圖／新北新聞局提供 中央預計5月26日快篩陽視同確診全面上路，新北也做好準備，包括增加遠距門診、親友代為門診、社區篩檢站轉型及防疫急門診轉型。圖／新北新聞局提供

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