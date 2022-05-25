兒童莫德納、BNT疫苗開打 副作用、常見QA一次看
各縣市陸續開放5至11歲孩童施打Pfizer-BioNTech（BNT，輝瑞）兒童新冠疫苗；6至11歲則可接種成人劑型的半劑量Moderna（莫德納）。兒童疫苗比照12～17歲青少年BNT接種模式，可採「校園集中接種」或「合約醫療院所接種」進行。
Q：兒童疫苗可以去哪裡打？需攜帶什麼文件？
中央疫情指揮中心指出，目前各地方政府「校園集中接種」作業預訂在5/25至6/1陸續施打，同時也安排與指定「合約醫療院所」提供接種服務，未在學校接種或滿5歲未入學兒童則可至各縣市安排與指定合約醫療院所接種。
學校會發「COVID-19 疫苗學生接種須知及評估暨意願書」，家長（監護人／關係人）詳閱及勾選接種意願並簽名後，再依照學校規劃、或由學生持健保卡等文件前往合約院所接種疫苗即可。
Q：莫德納與BNT疫苗的副作用？
1. 莫德納
衛生福利部食品藥物管理署指出，6至11歲兒童的臨床試驗中，最常見的不良反應為注射部位疼痛、疲勞、頭痛、肌痛、畏寒、噁心／嘔吐、腋窩腫脹／壓痛、發燒、注射部位紅斑、注射部位腫脹和關節痛，與成年人試驗結果相近。
台大公衛學院醫師許辰陽則表示，據歐洲藥品管理局（EMA）最新資料顯示，大部分以輕微局部不良反應為主，如注射部位疼痛、紅腫；有80%的人有輕微全身性不良反應，「但報告裡面並沒有提到有心肌炎及心包膜炎的發生。」
2. 輝瑞BNT
許辰陽說，接種BNT疫苗後的不良反應和莫德納一樣，絕大部分都以注射部位不適為主，少數有發紅、腫脹、搔癢等狀況，全身性不良反應則有發燒、疲勞、腹痛、肌肉痠痛等。數據顯示，800萬名兒童在施打BNT疫苗後，4249名兒童通報產生不良反應，4129件非嚴重、100件嚴重，其中又有11名兒童發生心肌炎，不過目前已有7位康復、4位治療中。許辰陽表示，換算下來，每10萬人中有0.1375人發生心肌炎，極為罕見且大部分都可獲到良好照顧。
Q：害怕副作用很嚴重，不打可以嗎？
台灣兒科醫學會表示，mRNA疫苗副作用令人擔心的就是心肌炎和心包膜炎，在大規模施打的國家極為罕見，且發生率明顯低於青少年。據美國資料，5至11歲男性幼童染疫後出現心臟方面症狀之風險為接種疫苗者的4.4倍；美國、英國及澳洲兒童染疫後死亡人數，為接種疫苗後通報心肌炎人數之2至10倍。顯示在目前社區流行階段，施打疫苗利益大於承受染疫後的風險。
Q：有接種疫苗的必要嗎？
據「潮健康」報導，馬偕兒童醫院醫務部主任暨急救加護科主任邱南昌醫師表示，Omicron傳染力極強，社區未來不是自然感染就是接種疫苗而有保護力。對一般健康兒童而言，施打疫苗可減少感染後的重症機率；對本身有慢性疾病、神經系統疾病、代謝、心臟或肺臟問題的孩子，感染後重症與併發症風險更高，更應接種疫苗提升保護力。
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