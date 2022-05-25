兒童莫德納、BNT疫苗開打 副作用、常見QA一次看

各縣市陸續開放5至11歲孩童施打Pfizer-BioNTech（BNT，輝瑞）兒童新冠疫苗；6至11歲則可接種成人劑型的半劑量Moderna（莫德納）。兒童疫苗比照12～17歲青少年BNT接種模式，可採「校園集中接種」或「合約醫療院所接種」進行。

Q：兒童疫苗可以去哪裡打？需攜帶什麼文件？

中央疫情指揮中心指出，目前各地方政府「校園集中接種」作業預訂在5/25至6/1陸續施打，同時也安排與指定「合約醫療院所」提供接種服務，未在學校接種或滿5歲未入學兒童則可至各縣市安排與指定合約醫療院所接種。

學校會發「COVID-19 疫苗學生接種須知及評估暨意願書」，家長（監護人／關係人）詳閱及勾選接種意願並簽名後，再依照學校規劃、或由學生持健保卡等文件前往合約院所接種疫苗即可。

指揮中心指出，BNT／輝瑞兒童疫苗25日開打，各地配送量一覽表。圖／指揮中心提供

Q：莫德納與BNT疫苗的副作用？

1. 莫德納

衛生福利部食品藥物管理署指出，6至11歲兒童的臨床試驗中，最常見的不良反應為注射部位疼痛、疲勞、頭痛、肌痛、畏寒、噁心／嘔吐、腋窩腫脹／壓痛、發燒、注射部位紅斑、注射部位腫脹和關節痛，與成年人試驗結果相近。

台大公衛學院醫師許辰陽則表示，據歐洲藥品管理局（EMA）最新資料顯示，大部分以輕微局部不良反應為主，如注射部位疼痛、紅腫；有80%的人有輕微全身性不良反應，「但報告裡面並沒有提到有心肌炎及心包膜炎的發生。」

2. 輝瑞BNT

許辰陽說，接種BNT疫苗後的不良反應和莫德納一樣，絕大部分都以注射部位不適為主，少數有發紅、腫脹、搔癢等狀況，全身性不良反應則有發燒、疲勞、腹痛、肌肉痠痛等。數據顯示，800萬名兒童在施打BNT疫苗後，4249名兒童通報產生不良反應，4129件非嚴重、100件嚴重，其中又有11名兒童發生心肌炎，不過目前已有7位康復、4位治療中。許辰陽表示，換算下來，每10萬人中有0.1375人發生心肌炎，極為罕見且大部分都可獲到良好照顧。

參考資料： Australian Public Assessment Report for Elasomeran. https://www.tga.gov.au/sites/default/files/auspar-elasomeran-220221.pdf

KidCove study. https://trials.modernatx.com/study/?id=mRNA-1273-P204

medRxiv. 2022 Jan 25;2022.01.24.22269666. Interim recommendations for use of the Moderna mRNA-1273 vaccine against COVID-19. https://apps.who.int/iris/handle/10665/352124

N Engl J Med. 2022 Jan 6;386(1):35-46.

N Engl J Med. 2022 Mar 30;NEJMoa2202826.

medRxiv preprint doi: https://doi.org/10.1101/2022.02.25.22271454

表格／台大醫院小兒感染科醫師顏廷聿及教授張鑾英提供

參考資料：N Engl J Med. 2022 Jan 6;386(1):35-46. KidCove study. https://trials.modernatx.com/study/?id=mRNA-1273-P204

表格／台大醫院小兒感染科醫師顏廷聿及教授張鑾英提供

Q：害怕副作用很嚴重，不打可以嗎？

台灣兒科醫學會表示，mRNA疫苗副作用令人擔心的就是心肌炎和心包膜炎，在大規模施打的國家極為罕見，且發生率明顯低於青少年。據美國資料，5至11歲男性幼童染疫後出現心臟方面症狀之風險為接種疫苗者的4.4倍；美國、英國及澳洲兒童染疫後死亡人數，為接種疫苗後通報心肌炎人數之2至10倍。顯示在目前社區流行階段，施打疫苗利益大於承受染疫後的風險。

Q：有接種疫苗的必要嗎？

據「潮健康」報導，馬偕兒童醫院醫務部主任暨急救加護科主任邱南昌醫師表示，Omicron傳染力極強，社區未來不是自然感染就是接種疫苗而有保護力。對一般健康兒童而言，施打疫苗可減少感染後的重症機率；對本身有慢性疾病、神經系統疾病、代謝、心臟或肺臟問題的孩子，感染後重症與併發症風險更高，更應接種疫苗提升保護力。