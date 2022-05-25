5歲以下幼童疫苗空窗期？家長憂心「幼童確診」話題聲量爆增51%

image source：YouTube/疾管署

文/陳宣懿

本土疫情持續升溫，一般人確診多為輕症，但對尚未接種任何疫苗的幼童來說，恐併發嚴重急性腦炎！很多家長擔憂家中小孩染疫，台北市疫苗預約系統今（24日）首度提供兒童BNT疫苗，讓家長幫5到11歲的孩童預約，不到15分鐘就預約完畢。指揮中心指出，台灣重症病童出現腦炎症狀有增加趨勢，認為是警訊。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前觀察到兒童腦炎比較明顯增加的地方，只有台灣跟香港，他分析目前可能有3個原因，包括遺傳、代謝和環境。而「嬰兒、兒童染疫確診重症」議題，在疫情升溫之際，更是成為近期熱議焦點，明顯表現在近一個月網路聲量上，也顯示出家長和各界的關心與憂慮。

「幼童染疫」近一個月網路聲量竄高！網友關注「兒童疫苗、孩童死亡」

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》（日期：2022/04/24～2022/05/23）統計調查，「嬰兒、兒童染疫確診重症」相關議題近一個月網路聲量，幾波高峰點大多跟兒童生病死亡有關。最高峰出現於5月23號，共計18,076筆。主要是因為當天出現兩名兒童確診死亡案例，一位1歲童午睡昏迷，送醫採檢確診且急救無效，法醫判定染疫致死；另外一位是3歲童確診後出現腦炎，搶救不治。

網路聲量第二名落在5月16號，單日討論共計11,573筆。因為15日基隆2歲確診童，在不斷轉介醫院過程中死亡，16日蔡英文即表示，輝瑞兒童劑型疫苗77.76萬劑抵台。指揮中心也針對6歲以下兒童，開設就醫綠色通道。

「嬰兒、兒童染疫確診重症」相關議題網路聲量第三名落在5月1號，共計10,523筆。主要是因為28日新北市一名父親指控，林口長庚延誤治療導致6個月大發燒男嬰兒死亡，而院方於1日當天出面回應，一切都依常規處置，澄清並無延誤就醫。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》

擔憂！兒童確診後併發腦炎死亡案例增 帶動「兒童染疫死亡」討論度

進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（日期：2022/03/24～2022/05/23）統計調查，近期本土疫情升溫之後，「嬰兒、兒童染疫確診重症」近兩個月相關議題聲量明顯增加，尤其近一個月的討論度，明顯比上個月暴增51%，主要原因是本土疫情延燒，越來越多兒童確診後併發腦炎死亡，案例陸續傳出之後，很多家長紛紛喊話希望政府儘速進口兒童疫苗，因此帶動「嬰兒、兒童染疫確診重症」相關議題的討論度。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年03月24日至2022年05月23日。