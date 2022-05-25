兒童BNT沒搶到？醫籲別糾結：打半劑莫德納的保護力也很好

國內新冠肺炎持續延燒，每日確診數飆破萬例，不少兒童也在這波疫情中不幸染疫。而許多家長打算讓孩童接種兒童BNT輝瑞疫苗，期盼能藉此獲得保護力，導致疫苗預約率相當搶手。

對於許多人搶不到兒童BNT疫苗，小兒科醫師張博揚在粉專「張博揚小兒科診所」表示，「不要糾結兒童版BNT，約滿了還有下一輪，莫德納半劑也是可以提供六足歲很好的保護力」。

而疫情接連導致兒童腦炎重症死亡案例，許多家長相當驚慌，同時又面臨兒童BNT疫苗量尚未足夠。對此，張博揚更出面呼籲，「在這狂風暴雨的當下，手臂痛又算什麼」。

貼文底下吸引回應，許多網友紛紛分享自身經驗，「我六歲的兒子打完目前也很好，現在能提供的疫苗就是最好的疫苗」、「我女兒5/2就打莫德納，現在好得很，真的不用怕」、「我女兒打莫德納已滿二週，正好在疫情嚴重的這個時候有抗體，真的是能打就打」、「真的！不懂幹嘛不打保護力比較好的莫德納，一直要去搶BNT，真的擔心可以向醫生諮詢，不要自己嚇自己」。

除此之外，有網友詢問，兒童確診隔離完能馬上打嗎？張博揚回應，疾管署規定要三個月後再打，隔太近疫苗效果不好。

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