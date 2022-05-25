兒童BNT沒搶到？醫籲別糾結：打半劑莫德納的保護力也很好
國內新冠肺炎持續延燒，每日確診數飆破萬例，不少兒童也在這波疫情中不幸染疫。而許多家長打算讓孩童接種兒童BNT輝瑞疫苗，期盼能藉此獲得保護力，導致疫苗預約率相當搶手。
對於許多人搶不到兒童BNT疫苗，小兒科醫師張博揚在粉專「張博揚小兒科診所」表示，「不要糾結兒童版BNT，約滿了還有下一輪，莫德納半劑也是可以提供六足歲很好的保護力」。
而疫情接連導致兒童腦炎重症死亡案例，許多家長相當驚慌，同時又面臨兒童BNT疫苗量尚未足夠。對此，張博揚更出面呼籲，「在這狂風暴雨的當下，手臂痛又算什麼」。
貼文底下吸引回應，許多網友紛紛分享自身經驗，「我六歲的兒子打完目前也很好，現在能提供的疫苗就是最好的疫苗」、「我女兒5/2就打莫德納，現在好得很，真的不用怕」、「我女兒打莫德納已滿二週，正好在疫情嚴重的這個時候有抗體，真的是能打就打」、「真的！不懂幹嘛不打保護力比較好的莫德納，一直要去搶BNT，真的擔心可以向醫生諮詢，不要自己嚇自己」。
除此之外，有網友詢問，兒童確診隔離完能馬上打嗎？張博揚回應，疾管署規定要三個月後再打，隔太近疫苗效果不好。
▪【疫情專題】5月24日新增本土82,363例、境外移入72例 確診死亡42例
▪【整理包】一樣居家差很多 一圖秒懂居家照護、居家檢疫、居家隔離
▪【QA問答】確診了怎麼辦？秒懂通報流程、居家照護資格、解隔條件
▪【QA問答】家人朋友同事確診，我直接居隔3+4嗎？ 10大常見疑惑
▪【QA問答】居隔改3+4「防疫補償金」縮水成3000元！申請方法總整理
▪【整理包】超實用快存！快篩購買地圖曝光 地點、庫存秒看懂
▪【整理包】苦惱兒童是否打疫苗 看國外狀況、副作用、不建議接種者
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言