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花蓮獲配9千劑輝瑞兒童疫苗 幼生校園接種家長可陪

中央社／ 花蓮縣24日電

花蓮縣獲中央配發9000劑輝瑞兒童疫苗，將分2批配送，縣府規劃30日起兒童及青少年校園集中施打，而滿5歲幼生接種疫苗時，開放家長入園陪伴。

花蓮縣政府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會，今天新增確診1211例，自3月底爆發至今累計確診人數2萬4321人。

縣長徐榛蔚說明，針對5至17歲兒童及青少年疫苗校園接種規劃，於5月30至6月7日安排醫院、衛生所至各校施打，而幼兒園滿5歲幼生接種部分，家長可入校（園）陪同施打，避免孩童心理壓力。

6月8日起，未接種或選擇於合約院所接種者，將由學校開立補接種通知單，滿5歲的幼童及國小學童可至13鄉鎮市衛生所預約接種，國、高中學生可至合約醫療院所預約接種。

衛生局長朱家祥指出，花蓮縣居民使用家用抗原快篩試劑檢測陽性後，經醫師診斷後即認定確診；若民眾與醫師對評估陽性結果無共識，花蓮慈濟醫院與部立花蓮醫院在5月23日至5月29日設立PCR採檢站，民眾應將使用過的快篩試劑用夾鏈袋裝好，攜帶健保卡前往檢測。

由於腸病毒開始進入好發期，朱家祥也說明腸病毒與COVID-19病毒確診區別，感染腸病毒會有口腔水泡、發炎等手口足症，而COVID-19病毒確診則會發燒、咳嗽、喉嚨痛等症狀，建議民眾到兒科診所由醫師看診評估，做最適切的治療。

新冠肺炎 花蓮 疫苗

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