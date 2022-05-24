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輝瑞兒童疫苗 台南25日起開打

中央社／ 台南24日電

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）蔓延，台南市政府今天表示，台南輝瑞兒童疫苗25日開打，家長應儘快向相關醫療院所預約，後續將視疫苗撥補規劃入校施打。

台南市高中以下學校、公立幼兒園、補習班及課照中心，5月23日至29日全面暫停實體授課，改為線上教學，原訂5月27日至6月14日接種輝瑞兒童疫苗，因配合全市高中以下暫停實體課程，施打日期延到5月30日至6月17日。

不過，市府決定提前接種輝瑞兒童疫苗，儘速讓5歲至11歲兒童獲得疫苗保護；目前，中央撥補輝瑞兒童疫苗已上到台南疫苗預約平台，25日即可依預約時間開始施打。

台南市政府衛生局發布新聞稿指出，台南市5歲至11歲戶籍人口數逾11萬人，中央今天撥配3萬3000劑，27日預定撥配2萬1000劑，總數5萬4000劑，將陸續在預約平台開出。

市府表示，台南今天接獲中央配補疫苗，明天起將在相關醫療院所提供孩童施打，家長若想讓家中孩童施打疫苗，應透過線上平台預約，儘早讓孩童獲得疫苗防護力。

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