首批輝瑞兒童疫苗配送40.3萬劑 新北5.7萬劑最多

中央今天起配送第1批40.3萬劑輝瑞兒童疫苗至各縣市，其中新北市取得數量最多，共5.7萬劑，台中市5.6萬劑次之，台北市5.4萬劑第3。指揮中心強調，有意願接種者均可接種。

中央流行疫情指揮中心下午發布新聞稿說明，輝瑞COVID-19（2019冠狀病毒疾病）兒童疫苗已於今天陸續配送各縣市，預估需求主要以5至11歲各縣市人口數7成，扣除原莫德納意願調查人數8成（預估接種）、確診人數進行分配，再依疾病盛行率再加配部分縣市。

指揮中心表示，首批預估配送約40.3萬劑，這次新北市分配數量最多，共5.7萬劑、台中市5.6萬劑次之、台北市5.4萬劑第3，後續視接種情形，預計於5月27日再配送約26.9萬劑。中央預留約10萬劑，將依接種及疫情等狀況再行分配。

指揮中心說，滿5至11歲兒童施打輝瑞兒童疫苗接種事宜，已於5月16日函請教育部及各地方政府衛生局配合，教育部於5月17日轉請地方政府教育局及國小配合相關準備作業，並協助進行家長及學童接種意願調查，同樣提供7天考慮期，預計5月25日後陸續彙整各縣市調查結果。

目前各地方政府校園集中接種作業預訂於5月25日至6月1日間陸續開打，以6都為例，台北市開打日為5月30日、新北市及桃園市為5月25日、台中市合約院所5月27日開打、校園接種為5月30日，台南合約院所5月25日開打、校園接種為5月27日，高雄合約院所5月26日開打、校園接種為5月30日。

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