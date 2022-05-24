輝瑞口服藥禁忌多 清冠一號能否並用醫師解答

COVID-19口服藥開立速度加快，尤其輝瑞口服藥的藥物交互作用多，民眾用藥問題百百種，像是能不能和清冠一號並用、可否同時吃普拿疼、忘了吃藥需要補吃，醫師一次解答。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，高風險族群染疫後若及早使用口服抗病毒藥，可望降低重症、死亡風險。目前國內共有2款口服抗病毒藥物，分別是輝瑞的「倍拉維」（Paxlovid）以及默沙東的「莫納皮拉韋」（Molnupiravir）。

隨口服藥開立速度加快，各種用藥問題如雨後春筍般冒出，衛生福利部疾病管制署日前舉辦「高風險病人COVID-19口服抗病毒藥物治療與處置」研討會，邀專家解答。

台大醫院感染控制中心主任盛望徽表示，根據3期臨床試驗結果，輝瑞口服藥約可減少90%死亡及住院風險，也能用於孕婦，但藥物交互作用多，肝腎功能太差的患者也不適合使用；莫納皮拉韋雖然只能減少30%重症死亡風險，但幾乎沒有藥物交互作用，肝腎功能不全、管灌患者也能用藥。

輝瑞口服藥為何和這麼多藥品有交互作用，與這款藥品的作用機轉有著相當密切的關係。盛望徽解釋，輝瑞口服藥是一種複方治療的口服藥物，簡單來說就是每次要吞2種藥，其中一顆藥能夠讓病毒進入細胞後，無法有效複製；另一顆藥則可減緩藥物代謝，延長藥物在血液中的濃度，但必須在發病5天內使用才有效。

盛望徽說，正因很多慢性病用藥如抗心律不整藥物、三高藥物、抗癲癇藥物等，都是經由同樣的機轉代謝，一旦合併使用，恐使讓其他藥品濃度過高，造成不良反應。

亞東醫院感染科主任楊家瑞指出，輝瑞口服藥臨床試驗報告顯示，約有6%患者出現味覺異常、感受到苦味的副作用，腹瀉3%、高血壓1%、肌肉痠痛1%，但國內患者的副作用則以腹瀉、疲倦、頭暈、高血壓為主。

他解釋，輝瑞口服藥確實可能導致輕微腹瀉，但國內觀察，腹瀉狀況較明顯的患者大多都合併使用清冠一號；高血壓症狀則是因許多患者擔心藥物交互作用，擅自把原本使用的高血壓藥通通停掉所致；至於疲倦、頭暈，則可能是染疫後引發的症狀，無法完全判定是否和用藥有關。

輝瑞口服藥究竟能不能和清冠一號並用，是民眾詢問度最高的問題之一。答案是「不適合」，楊家瑞說，清冠一號當中有含有黃芩成分，會抑制肝臟、腸道中的酵素代謝，導致輝瑞口服藥的部分藥品濃度過高，而輝瑞口服藥也會使清冠一號藥品濃度再加成，除了增加不良反應風險，民眾也可能也因清冠一號藥性較寒而出現比較嚴重的腹瀉症狀，中藥當中的「普濟消毒飲」、「定喘湯」也不適合並用。

他說，普拿疼、止咳化痰藥等症狀緩解藥物可以和輝瑞口服藥並用，但部分高血壓、糖尿病、高血脂用藥，可能和輝瑞口服藥產生交互作用，可以透過調整劑量、調整用藥時間來避免，但務必先和醫師討論，切勿自行停藥，以免影響原有疾病，甚至可能出現反彈症狀，反而更不舒服。

冠狀動脈疾病患者、曾裝過心臟血管支架或最近曾心肌梗塞的患者，大多都會使用阿斯匹靈，楊家瑞指出，阿斯匹靈和輝瑞口服藥並無交互作用，如使用其他抗血小板藥物則建議和專科醫師討論。

另外，萬一忘了吃藥該怎麼辦。楊家瑞建議，超過原本用藥時間的8小時內都可立刻補吃，超過8時則等到下一個用藥時間再吃，但切記就算少吃一次，每次還是吃原本的劑量即可，千萬不要一次吃雙倍的份量。

楊家瑞也提醒，具生育能力的女性使用莫納皮拉韋時，建議服用期間、服用最後1劑4天內要避孕，男性則建議在服用最後1劑之後的3個月內，都要做好避孕。

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