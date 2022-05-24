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台中家長等不及26日院所開打 兒童BNT預約大爆滿

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市謝姓家長5月12日請假帶2名女兒到文心森林公園接種站打莫德納疫苗。本報資料照／記者趙容萱／攝影
台中市謝姓家長5月12日請假帶2名女兒到文心森林公園接種站打莫德納疫苗。本報資料照／記者趙容萱／攝影

台中市政府宣布，兒童BNT疫苗今天到貨，27日起校園開打，26日起開放合約醫療院所接種。不少家長看到國內有接連Omicron導致兒童腦炎重症死亡案例，更是不斷地打電話到院所詢問何時開放預約？多家診所因應家長需求，依據到貨狀況昨天起陸續開放預約，幾乎大爆滿。

南屯小兒科醫師施勝桓說，近日很多家長因疫情緊張，尤其是很多家長看到新聞有兒童腦炎重症更是不敢掉以輕心，天天打電話到診所詢問何時可預約？診所依據到貨狀況只能一天、一天地開放預約，昨開放26日共有90個兒童BNT疫苗名額，幾乎全滿。

台中市府提醒家長，家長在拿到5歲到11歲兒童校園BNT疫苗、12歲到17歲青少年接種第三劑BNT接種須知及意願書後，依照孩子實際要接種的劑次進行勾選，無論在學校打或到院所打，記得意願書在接種後請交回學校，以利學校統計與安排。

5到17歲兒童及青少年基礎劑兩劑接種間隔至少12周，另已完成兩劑基礎劑的兒童及青少年，至少要間隔5個月後，才能接種追加劑。

台中市衛生局說明，台中市現有成人BNT共6萬多劑，明天會再來13萬劑；兒童BNT疫苗今天到貨，預計26日起會發放疫苗到各合約醫療院所，也就是兒童BNT在26日起就可以在院所接種，27日起校園開打。

施勝桓觀察，近期有學童確診傳染給家人比例增加很多，目前門診中，有1/3為兒童發燒，很有的家長期盼BNT，因為疫情緊張，都想帶孩子提早到院所打，尤其是兒童首劑BNT，家長一直在問何時到貨可以提供預約，昨天開放預約，不少家長立即「抽單」預約到診所來打。

台中市謝姓家長5月12日請假帶2名女兒到文心森林公園接種站打莫德納疫苗。本報資料照／記者趙容萱／攝影
台中市謝姓家長5月12日請假帶2名女兒到文心森林公園接種站打莫德納疫苗。本報資料照／記者趙容萱／攝影

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