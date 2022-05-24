全民「快篩陽=確診」將上路！視訊診療確診證明、申請理賠6大QA整理包

image source：Pexels

文／陳羿郿

「快篩陽性視同確診」適用對象逐步擴大，最早僅限居家隔離、自主防疫、居家檢疫3類對象，接著納入65歲以上長者、原住民族地區及離島地區居民等，中央流行疫情指揮中心5月22日再宣布，最快未來一週開放全民適用家用快篩檢測陽性，就可經醫生診斷後確診，屆時全民經醫師評估後認為應開藥者，都可被納入口服抗病毒藥的適用對象。



防疫保單理賠如何進行，將會是一大焦點，產險公會目前尚未對外公告防疫保單理賠指引原則，但可以注意的是，快篩陽性就算經醫師診斷仍不足以作為申請理賠的依據，需要那些資料？



Q1：快篩陽性如何預約「視訊診療」？



可下載健保署的「全民健保行動快易通」APP、全國藥師公會推出的「健康益友」APP；或是上健保署官網，查詢合作醫院的視訊門診資訊，再打電話或網頁掛號，等待醫院聯繫。預約前需事先準備好：

1、將陽性的快篩試劑寫上姓名、檢測日期，與健保卡放在一起拍照

2、預約時上傳照片

3、在視訊問診時，也要出示檢測陽性的試劑提供醫師評估

Q2：視訊診療判「確診」如何取得證明？



如快篩陽性者及醫師對評估陽性結果達成共識，則由此醫師所屬醫事機構進行通報，並由系統自動研判為確診個案。屆時資料上傳到數位健保系統後，保戶就可用「數位新冠病毒健康證明書」替代診斷書，向保險公司申請理賠。

Q3：「數位新冠病毒健康證明書」如何申請？



至「數位新冠病毒健康證明申請」網站，填妥個人身分資料即可下載。申請步驟請參考：更新／多家產險跟進同意「數位健康證明」 不必跑醫院申請3大步驟一次看！

Q4：數位證明如何提供？



各家產險公司做法不同，有的公司需以書面為主，必須列印下來郵寄，像是富邦、南山產、旺旺產則是紙本及電子文件都接受，因此申請前須跟業者確認。

目前有12家業者同意受理「數位健康證明」：旺旺友聯、富邦、國泰、泰安、明台、新光、華南、南山、中信、兆豐、和泰、新安東京海上產險（持續更新）。



Q5：申請確診理賠需要哪些資料？



1、受益人身分證明（身份證正反面影本、戶口名簿）

2、存摺影本

3、診斷證明書：醫師診斷書或數位健康證明

4、如要申請「隔離」理賠，需要有電子或紙本隔離通知書

Q6：一直沒收到確診證明、居隔通知書會影響理賠權益嗎？



被保險人對於保險契約的請求權，從確診日或居家隔離始日開始算，有2年的請求權時效，保險公司可先受理，保戶待拿到理賠證明後再補齊。也就是說，2年內保險公司都可受理。

跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？

小孩子才慢慢爬文搜尋，聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】

一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8

有想看的排名主題？請不要猶豫告訴我們吧

提供題目►https://pse.is/JW2G2

加入網路溫度計電子報、臉書粉專、IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！

商品推薦