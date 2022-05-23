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協助防疫 桃園提供5類對象免費快篩試劑

中央社／ 桃園23日電

為協助做好防疫工作，桃園市長鄭文燦今天宣布，除65歲以上長輩、低收入戶及中低收入戶家庭外，補習班、課照及托嬰中心工作人員，這5類對象將提供免費快篩試劑。

鄭文燦在下午的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會中表示，桃園市今天有8636個確診案，較昨天下降22.67%，確診人數有下滑趨勢，社區採檢站人數也略有減少。目前居家隔離人數有1萬6983人，65歲以上長者的確診比例也略有增加，市府會針對長者防疫安全特別注意。

鄭文燦說，目前桃園市有10處社區採檢站，提供PCR採檢、看診、領藥三合一服務，到23日止已有超過5000人使用，中央若宣布快篩陽性等同確診，市府將把社區採檢站轉型為綠色通道的社區醫療站，希望發揮功能減少醫院壓力。

鄭文燦指出，針對補習班、課照中心及托嬰中心3部分，市府也將提供防疫協助，根據統計，桃園市的托嬰中心大概有2000名工作人員，將由社會局系統提供每人2劑快篩試劑。

另外，在補習班跟課照中心共有9141名工作人員，將由教育局每人發放2劑快篩試劑，市府預定在25日由國立台北科技大學附屬桃園農工高級中等學校，以及東安國中做發行單位，預定發行1萬8282劑，提供給補習班跟課照中心每人至少2劑快篩試劑。

鄭文燦表示，至於市政府決定提供65歲以上長者每人2劑快篩試劑，根據調查，桃園市的長者約有31萬5000人，大概需要63萬劑，市府會透過區里系統，在5月底、6月初利用約2星期的時間完成發送。

鄭文燦指出，至於低收入戶跟中低收入戶2類約有1萬6000個家庭，市府規劃每個家庭發行各4劑快篩，1萬6000個家庭約發行6萬4000劑，這部分也由社會局跟各區公所完成發行，提高他們的防疫安全。

鄭文燦說，市府決定在明天上午10時開放下載居隔通知單，5月8日後，中央資料庫已經有的大概13萬筆，市民可直接在桃園市市民卡Line官方帳號，就可點選下載居隔通知書，這13萬筆是已齊全的資料。

至於5月8日以前的部分，正由衛生局、教育局、資科局等單位進行資料檢核，確保資料的正確性，資料檢核完畢，也同樣可以用市民卡官方Line帳號下載，減少到衛生局或衛生所申請居家隔離通知書，用線上下載的方式減少市民奔波。

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